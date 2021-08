Vse več prevaranih turistov: 'V kakšnem spominu jim bo ostala naša država?!'

Slobodna Dalmacija zdaj piše o "naslednjem sramotnem primeru, ki priča o tem, kako pohlepni so nekateri naši sodržavljani". Predstavili so zgodbo domačina iz Kaštele, manjšim krajem med Trogirjem in Splitom. "Popoldne slišim zvonjenje na vratih. Vidim dva mlada para, s kovčki v rokah, vsi premočeni od znoja. Vprašam, kaj želijo. V angleščini mi povedo, da so Danci, da so pristali na letališču v Splitu in da se jim lastnik stanovanja, pri katerem so opravili rezervacijo, ne javi," pripoveduje neimenovani vir.

Vztrajali so in ko so ga naposled le priklicali, jim je najemodajalec dejal, da stanovanje ni več prosto. Ko so ga vprašali, kako to, je začel iskati izgovore. "Skliceval se je na korono, pa malo to, pa malo tisto. Mislim pa, da jih je prevaral. Ker so spomladi rezervirali nastanitev po eni ceni, on pa je kasneje ugotovil, da je letos več turistov kot lani, zato je preprosto sprejel druge goste, ki so mu ponudili več denarja," je za omenjeni časnik povedal prebivalec Kaštela.

Ker so se mu Danci zasmilili, je poklical več prijateljev iz svojega kraja, ki oddajajo prenočišča, klical je tudi v Solin in Split. A nihče več ni imel prostih kapacitet. Naposled so v Splitu vendarle našli prosto sobico – za 240 evrov. "Turisti so bili stari okoli 20 let, pri sebi niso imeli veliko denarja, zato ponudbe niso mogli sprejeti," je povedal domačin. Ker so se mu zasmilili, jim je na koncu ponudil, da brezplačno prespijo pri njem: "Narezal sem jim malo domače pancete, pripravil cedevito ..."

Kot je še dejal novinarjem Slobodne Dalmacije, se ne želi izpostavljati z imenom in priimkom, bi pa rad opozoril sorojake, da to ni način, kako se ravna s turisti: "Povejte mi, v kakšnem spominu jim bo ostala naša država?! Kako bodo govorili o Hrvaški svoji družini, prijateljem? Nikoli se ne bodo vrnili k nam," je prepričan Kaštelan, ki je poudaril še, da je bilo iskanje proste nastanitve pri temperaturi več kot 35 stopinj Celzija zagotovo prava nočna mora.