Tujina

Praga rekla 'ne' električnim skirojem: z januarjem prepovedani

Praga, 21. 10. 2025 11.01 | Posodobljeno pred 48 minutami

D.L.
28

Praga bo z naslednjim letom prepovedala električne skiroje za skupno rabo. Češka prestolnica se s tem pridružuje Madridu in Parizu, ki sta podobno odločitev že sprejela. Ugotovili so namreč, da bolj kot domačinom koristijo turistom ter da vozniki vse prepogosto pozabljajo na varnost in uvidevnost.

Električni skiroji
Električni skiroji FOTO: AP

Praga se pridružuje Parizu in Madridu. Podobno kot francoska in španska se je tudi češka prestolnica odločila za prepoved električnih skirojev za skupno rabo. Mestni svet je namreč prisluhnil pobudnikom, ki trdijo, da bolj kot domačinom koristijo turistom, ki si velikokrat privoščijo zabavno vijuganje po pločnikih in območjih za pešce, ne da bi se ozirali na varnost, in da električni skiroji ležijo vsepovsod. 

Z odlokom, ki so ga sprejeli v ponedeljek, so prevetrili pravila o skupnem prevozu in določili, kje v mestu je mogoče parkirati navadna in električna kolesa, namenjena izposoji. Električne skiroje so pri tem zaobšli, kar pomeni, da od januarja, ko bo odlok stopil v veljavo, ne bodo dovoljeni, piše Euronews

"Konec električnih skirojev sprejet," je po odločitvi na omrežju X zapisal vodja češke Piratske stranke in podžupan Prage, zadolžen za promet, Zdenek Hrib

Prepoved je sicer že doslej veljala za del središča Prage, zdaj pa so jo razširili na celotno mesto.

Ponudnik električnih skirojev za skupno rabo Lime, ki že več let deluje v Pragi, medtem očitke zavrača. Direktor za Češko Vaclav Petr je za tamkajšnjo tiskovno agencijo CTK dejal, da električni skiroji lahko zelo dobro služijo lokalnemu prebivalstvu, potreben je le konstruktiven dialog med mestnimi oblastmi in podjetji za mikromobilnost.

praga češka prepoved mikromobilnost električni skiro
KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lisjak1
21. 10. 2025 12.19
Predstavljajo nevarnost na pločnikih, opankovič pri nas tega ne dojame
ODGOVORI
0 0
Slash
21. 10. 2025 12.15
+2
Aleluja ! Spet Čehi pred nami !
ODGOVORI
2 0
S.R. Butale
21. 10. 2025 12.15
+2
Edino pravilno. Morda se kdo zamisli še pri nas.
ODGOVORI
2 0
Verus
21. 10. 2025 12.20
hehehe me je tvoj vzdevek nasmejal :) A si ga prav tolmačim? Socialistična Republika Butale? :D
ODGOVORI
0 0
tornadotex
21. 10. 2025 12.12
+2
In kaj poreče naš Šerif ?
ODGOVORI
2 0
Primula22
21. 10. 2025 12.12
+1
Takoj podpišem, da jih prepovejo tudi v Ljubljani. Ti mladeniči so postali tako objestni da švigajo po pločnikih, velikokrat tudi v temi, ko se nič ne vidi, pridivjajo iza ograje in samo čakam, da bodo zbili in resno poškodovali kakega otroka, starejšo osebo ali kužka na sprehodu...
ODGOVORI
1 0
Nace Štremljasti
21. 10. 2025 12.11
+1
pravilno
ODGOVORI
1 0
kr en 123
21. 10. 2025 12.07
A električnega lahko pijan voziš? Kaj ti bodo vzeli izpit za električni skiro?
ODGOVORI
0 0
Darko32
21. 10. 2025 12.07
+3
Prepovedati bi morali skiroje vsepovsod, saj so izredno nevarni. Ne morejo preko robnikov, če je kakšna jamica ali kakšen kamen je padec neizbežen. Če je kanalizacijski jašek ali jašek za meteorno vodo , katero pobira je že ogrožena varnsot uporabnikov. Če pa gledamo električna kolesa pa sama velikost kolesa prednejega ali zadnjega je varna iz prej naštetih ovir. Zato prepodved in kdor nebi psoštoval se mu zaseže in pošlje na uničenje. Ali pa predpisati najnižji premer koles prednjih in zadnjih, ter obvezna oprema zavora na prednjem kolesu in tudi zadnjem, ter seveda osvetlitev primerno.
ODGOVORI
3 0
sabro4
21. 10. 2025 12.05
tudi po Kopru se tile KVIK skiroji valjajo povsod, folf jih zapusti sredi kolesarske, na sredini podvoza,.....skratka smeti in nevarne ovire za ostale uporabnike kolesarskih stez.....
ODGOVORI
0 0
Wild west
21. 10. 2025 12.02
+2
Še so ljudje z pametjo👍
ODGOVORI
2 0
Protoc
21. 10. 2025 12.00
+4
Ko bodo prepovedali vstop nepovabljenim migrantom in ko bodo za nazaj vrnili TE PEŠCE ki so k nam prišli zakonito ali nezakonito v svoje kraje..Bom začel spoštovati Slovenijo in njene zakone..DO TAKRAT SE PA POŠČIJEM NA VASE ZAKONE IN VLADO..Samo slabo hočejo nam in Drzavi Sloveniji!!
ODGOVORI
4 0
21. 10. 2025 11.58
+6
bravo!
ODGOVORI
6 0
Uporabnik1921539
21. 10. 2025 11.57
+6
top odlocitev.Se proizvodnjo teh elektricnih smeti z EVO vred prepovemo in smo zmagali
ODGOVORI
6 0
CorbaMorba
21. 10. 2025 11.55
+5
Naj prepovejo še nadaljno izdelavo, ker odlagališča so polna teh nepopravljivih smeti.
ODGOVORI
5 0
jobo
21. 10. 2025 11.55
+1
Boltovi skiroji s 20 km/h niso problem, problem so lastniški skiroji, ki dosegajo bistveno višje hitrosti in s katerimi folk pribija celo po pločnikih s 100 na uro.
ODGOVORI
2 1
sh4dyl4dy
21. 10. 2025 11.54
+6
Bravo!
ODGOVORI
6 0
Špica
21. 10. 2025 11.53
+8
pametno.
ODGOVORI
8 0
franjo šlebnik
21. 10. 2025 11.53
+8
Pravilna odločitev.Isto je treba naredit v Sloveniji
ODGOVORI
8 0
galeon
21. 10. 2025 11.52
+7
Še električne avte prepovedat in smo zmagal. Avtomobilska industrija bo spet zacvetela.
ODGOVORI
8 1
exdetektiv
21. 10. 2025 12.19
Potem pa te bo kitajc čez zadnjo plat dal.
ODGOVORI
0 0
Artechh
21. 10. 2025 11.50
+3
Dejmo se avte, motorje in noge prepovedati. Ker se noben ne drži pravil ne glede na transport. Dokler ne bo kazni IN kontrole. Je vse brezveze
ODGOVORI
4 1
