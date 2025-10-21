Praga rekla 'ne' električnim skirojem: z januarjem prepovedani

Praga se pridružuje Parizu in Madridu. Podobno kot francoska in španska se je tudi češka prestolnica odločila za prepoved električnih skirojev za skupno rabo. Mestni svet je namreč prisluhnil pobudnikom, ki trdijo, da bolj kot domačinom koristijo turistom, ki si velikokrat privoščijo zabavno vijuganje po pločnikih in območjih za pešce, ne da bi se ozirali na varnost, in da električni skiroji ležijo vsepovsod.

Z odlokom, ki so ga sprejeli v ponedeljek, so prevetrili pravila o skupnem prevozu in določili, kje v mestu je mogoče parkirati navadna in električna kolesa, namenjena izposoji. Električne skiroje so pri tem zaobšli, kar pomeni, da od januarja, ko bo odlok stopil v veljavo, ne bodo dovoljeni, piše Euronews.

"Konec električnih skirojev sprejet," je po odločitvi na omrežju X zapisal vodja češke Piratske stranke in podžupan Prage, zadolžen za promet, Zdenek Hrib.

Prepoved je sicer že doslej veljala za del središča Prage, zdaj pa so jo razširili na celotno mesto.

Ponudnik električnih skirojev za skupno rabo Lime, ki že več let deluje v Pragi, medtem očitke zavrača. Direktor za Češko Vaclav Petr je za tamkajšnjo tiskovno agencijo CTK dejal, da električni skiroji lahko zelo dobro služijo lokalnemu prebivalstvu, potreben je le konstruktiven dialog med mestnimi oblastmi in podjetji za mikromobilnost.