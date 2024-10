Praga želi kulturnejše turiste: prepoveduje popivanje 'od šanka do šanka'

Organizirani obiski pubov, t. i. pub crawls, bodo v češki prestolnici med 22. uro zvečer in 6. uro zjutraj kmalu prepovedani, so sporočile oblasti češke prestolnice. Podžupan Jiri Pospišil si namreč želi, da postane Praga kraj, v katerem je prednostna naloga "prefinjenost in spoštovanje skupnega javnega prostora".

Praški mestni svet je po poročanju BBC sporočil, da so svetniki potrdili amandma, ki omejuje "organizirano gibanje turistov od puba do puba, kar zlasti v središču mesta moti nočni red in mir". Odločitev so sprejeli zaradi hrupa, varnosti in čistoče. Množice pijanih turistov namreč negativno vplivajo tudi na ugled mesta, so zatrdili svetniki.