Med izpitom zaslišal strele in postavil barikado: strelec je skušal odpreti vrata

Dan po tragediji na Karlovi univerzi v Pragi so preživeli študenti in prestrašeni turisti spregovorili o kaosu in paniki, ki sta zavladala v mestu, potem ko so na fakulteti odjeknili streli. 25-letni študent Jakob Weizman je bil v času streljanja v predavalnici s profesorjem. Nemudoma sta zaklenila vrata in se zabarikadirala v učilnico, nato pa prestrašena v tišini čakala na evakuacijo. Po besedah Weizmana je strelec šel od vrat do vrat in preverjal, ali je predavalnici kdo, ki bi ga lahko ustrelil.

Streljanje se je začelo kmalu po tem, ko je 25-letni Jakob Weizman, novinar in magistrski študent, prišel na fakulteto na izpit iz albanskega jezika. V majhni sobi sta bila samo on in profesor, je povedal v intervjuju za The Guardian. "Med izpitom sem slišal strele in kričanje," pripoveduje. Oba s profesorjem sta od strahu "zmrznila" in nista vedela, kaj storiti. "Sčasoma se je pojavila policija, bilo je še več strelov in kričanja," razlaga Weizman. Zaklenil je vrata predavalnice in postavil improvizirano barikado iz mize, stolov in vsega ostalega, kar mu je prišlo pod roke. "Mislim, da je strelec šel iz notranjosti fakultete do balkona, kjer je streljal na ljudi od zunaj. Nekateri so skušali pobegniti po strehi," dodaja.

Družbena omrežja so preplavile fotografije študentov, ki so splezali skozi okna in na pomoč čakali na ozki polici več nadstropij visoko. Kmalu po tem, ko je Wiezman postavil barikado, je slišal, da nekdo skuša odpreti vrata predavalnice. "Šel je do vsake učilnice, da bi videl, ali so ljudje tam, da bi jih ustrelil. Vrata sva zaklenila le pet minut, preden jih je poskusil odpreti," pripoveduje 25-letnik.

S profesorjem sta ostala v predavalnici približno eno uro, svojih najdražjim pa sta pošiljala sporočila in jih prosila, naj policiji sporočijo, da se nahajata v sobi 309A. "Ljudem sem skušal povedati, kaj se dogaja, klical sem svojo mamo, punco. Če je to konec, skušaš povedati, kar lahko. Nikoli nisi pripravljen na takšno situacijo," se spominja študent. Na družbenem omrežju X je Weizman objavil fotografijo zabarikadirane učilnice, ki je preplavila svet. Ko je bilo nevarnosti konec, je policija evakuirala Weizmana in njegovega profesorja. "Ko smo odhajali ven, je bila po vsej fakulteti samo kri," pravi.

Sveče pred filozofsko fakulteto

V mestu je zavladala panika Zunaj vrat univerze so po bližnjem mostu drvela policijska in reševalna vozila. V središču mesta, kjer so pred streljanjem množice ljudi uživale v živahnih božičnih sejmih, so policisti izpraznili vse trge. "Zaslišali smo strele. Ampak o tem niso veliko razmišljali, dokler nismo slišali še krikov, siren, ljudje so začeli bežati," je za BBC povedal 18-letni britanski turist Joe Hyland. Eden od njegovih prijateljev je na berglah, zato niso mogli teči. Namesto tega je skupina prijateljev, ki je na počitnicah v Pragi, odšepala, kakor hitro je lahko. 43-letni Ivo Havranek je, ko je zaslišal glasne poke, sprva mislil, da ti prihajajo iz bližnjega filmskega prizorišča. "Potem so študenti in učitelji zbežali iz stavbe," je povedal za Reuters. "Šel sem skozi množico, ne da bi se zavedal, kaj se pravzaprav dogaja. Nisem mogel dojeti, da bi se kaj takega lahko zgodilo v Pragi," je dodal. Šele ko je zagledal policiste z avtomatskimi puškami, je vedel, da je stanje resno. "Kričali so name, naj tečem."

Čehe je močno pretresla tragedija v Pragi.