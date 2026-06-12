Organizatorje svetovnega prvenstva pestijo težave zunaj igrišč

Prah, ki se je dvigoval še pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu, se ne poleže. Amerika, Kanada in Mehika gostijo kar 48 držav, kontroverznosti pa ni konca, saj večina težav sploh ni povezana z nogometom. Tako imajo mnogi, med njimi so navijači, znani afriški sodnik in nekateri nogometaši, zaradi zaostrene Trumpove migracijske politike težave z ameriškimi vizami. Cene vstopnic, ki še niso razprodane, pa so predvsem v ZDA zelo zasoljene.