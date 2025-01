Prav posebna klinika, ki sprejema izključno paciente z bodicami

V italijanski deželi Piemont stoji prav posebna klinika. Sprejema izključno paciente z bodicami, je prva in edina tovrstna bolnišnica v Evropi. Na kliniki ponujajo celovito diagnostiko, vključno s preiskavami krvi, ultrazvokom, radiologijo in kirurgijo. Letno oskrbijo več kot 500 bolnih majhnih sesalcev. Doktor Jež, kot pravijo veterinarju in ustanovitelju klinike, opozarja, da se bo število njegovih pacientov v prihodnosti zagotovo še povečevalo.