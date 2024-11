Preoblečen v medveda poškodoval avto, nato od zavarovalnice zahteval odškodnino

Dva osumljenca sta trdila, da je 28. januarja letos v kraju Lake Arrowhead v Kaliforniji medved vdrl v njun 14 let star Rolls Royce Ghost. Žival je s praskanjem in lomljenjem opreme notranjost vozila poškodovala. Vsaj tako sta trdila moška in kot dokaz zavarovalnici posredovala posnetek varnostnih kamer. Na posnetku medved vstopi v avtomobil, se na sedežih obrača in praska po opremi.

Skoraj enako prijavo na isti dan in z iste lokacije sta prejeli še dve zavarovalnici. Razlikovali so se zgolj tipi avtomobilov. Vsa tri vozila so bila v višjem cenovnem razredu.

Po nadaljnjem pregledu treh videoposnetkov so ugotovili, da je bil medved v resnici le kostum. Sumljive so bile že praske na sedežih in vratih, ki so bile ravne in simetrične. Za strokovno mnenje so vprašali tudi biologa, ki je potrdil, da na posnetku ni medved, temveč človek, preoblečen v kostum medveda.

Temeljita preiskava je sedaj razkrila zavarovalniške goljufije in zarote. Aretirali so štiri osebe, stare 26, 32 in 39 let. Pri enem osumljencu doma so detektivi našli tudi kostum medveda.