Pravi sorodniki, čistka, nadzor, zvestoba in 'prava' ideologija

Malokdo je pred desetletjem predvideval, da bo Ši Džinping postal največji kitajski voditelj v zadnjih desetletjih in da bo stal že na pragu zgodovinskega, tretjega mandata. Pravzaprav je bilo pred desetletjem o njem znanega le malo, še najbolj je izstopalo dejstvo, da je bil njegov oče eden od revolucionarnih voditeljev.

Prav ta vez mu je pomagala pridobiti podporo starešin stranke, kar je bilo ključnega pomena za vzpon na oblast znotraj kitajske komunistične partije (KPK), saj so ti voditelji pogosto imeli politični vpliv tudi po upokojitvi. "Pred povišanjem je veljal za nekoga, ki lahko sklepa kompromise z vsemi," je za BBC dejal Joseph Fewsmith, strokovnjak za politiko kitajske elite na bostonski univerzi. Toda po 10 letih je Šijeva avtoriteta neizpodbitna, njegova moč pa brez konkurence. Kako smo se torej znašli tukaj? Mao Zedong, ustanovni oče komunistične Kitajske, je nekoč rekel: "Politična moč raste iz puškine cevi." Po ustanovitvi Ljudske republike Kitajske leta 1949 je Mao zagotovil, da bo partija, ne država, nadzorovala Ljudsko osvobodilno vojsko. Ši je imel nato več sreče kot njegov predhodnik Hu Jintao, ker je takoj postal predsednik Centralne vojaške komisije in ni izgubljal časa z iztrebljanjem opozicije v oboroženih silah. Potem pa sta bila vplivni podpredsednik Centralne vojaške komisije Šu Čaihu in nekdanji general Guo Bošiong v letih 2014 in 2015 obtožena korupcije. Takrat sta bila sicer že upokojena, a Ši je s tem utrdil vpliv in poslal močan signal sedanjim vojaškim častnikom, da nihče, ki se upira njegovemu nadzoru, ni imun na posledice, je za BBC ocenil obrambni strokovnjak Joel Wuthnow. Leta 2015 je Ši prenovil tudi strukturo vojske. Ukinil je štiri vojaška poveljstva – štabno, politično, logistično in oborožitveno – in jih nadomestil s 15 manjšimi agencijami. Nova struktura Centralni vojaški komisiji omogoča, da izda ukaze neposredno različnim vejam vojske, vključno s finančnimi revizorji, ki morajo zdaj poročati neposredno tej komisiji. Prav tako je pred kratkim časopis People's Liberation Army Daily, uradni vojaški časopis v državi, objavil članek, v katerem je poudaril vlogo Centralne vojaške komisije. "Sporočilo pomaga preprečiti kakršno koli težnjo, ki bi se lahko razvila v vojski, da bi zgradili lojalnost do višje pozicioniranih v vojski, ki bi lahko nekega dne nasprotovali Šiju," meni Timothy Heath, višji mednarodni obrambni raziskovalec pri ameriški skupini RAND Corporation. "Zvestoba pomeni, da se od vojske pričakuje, da bo izpolnila vse in da stranko, zlasti Šija, obdrži na oblasti."

Ko zavarujete cev pištole, pa je bistveno, da imate pod nadzorom tudi nož – notranji varnostni aparat, v svoji analizi nadaljuje BBC. Dve leti po prihodu Šija na oblast, so oblasti potrdile aretacijo 'tigra', nekdanjega šefa notranje varnosti Žuja Jongkanga, zaradi korupcije. Bil je tesno povezan z Bojem Šilaijem, Šijevim tekmecem. Preiskava je povzročila politični šok, saj je razbila neizrečeno pravilo, da člani stalnega odbora politbiroja, najmočnejšega organa odločanja, ne bodo kazensko preganjani. Opazovalci pravijo, da se Šijeva protikorupcijska kampanja uporablja tudi za odstranitev njegovih političnih tekmecev in zatrtje frakcij v stranki. V zadnjem desetletju so protikorupcijski organi preiskali več kot 4,7 milijona ljudi. "V zadnjih dveh letih je Ši dodatno očistil strukture, zdaj varnostne agencije skoraj izključno vodijo uradniki, ki s Šijem delijo preteklost in jim zaupa," pravi Victor Shih, politolog s kalifornijske univerze v San Diegu. Svoje prijatelje je postavil tudi na pomembne regionalne položaje. To so pomembne pozicije, ki skrbijo za razlago in izvajanje osrednjih direktiv v krajih z milijoni ljudi.