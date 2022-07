Pravica do čistega, zdravega in trajnostnega okolja razglašena na globalni ravni

"Sprejem resolucije v Generalni skupščini predstavlja naslednji pomemben mejnik v slovenskih večletnih prizadevanjih pri povezovanju življenjskega okolja s človekovimi pravicami. Resolucija nadgrajuje proces v Ženevi, kjer je bila oktobra 2021 na 48. zasedanju Sveta za človekove pravice prav tako sprejeta resolucija o pravici do čistega, zdravega in trajnostnega okolja," so sporočili z Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ).

Gre za dokument, s katerim se priznava pravico do čistega, zdravega in trajnostnega okolja kot človekovo pravico, ki je bistvena za polno uživanje vseh človekovih pravic. Poleg tega pa resolucija poziva države in mednarodne organizacije, naj sprejmejo politike in povečajo prizadevanja za zagotovitev čistega, zdravega okolja in trajnostno okolje za vse.

Skupina držav, v kateri so poleg Slovenije še Kostarika, Maldivi, Maroko in Švica, je že junija lani predstavila osnutek besedila. Zdaj pa so na 76. zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN) v New Yorku resolucijo tudi sprejeli.

S tem se širi okvir varovanja človekovih pravic na nekatere najbolj pereče izzive 21. stoletja, so še dodali. Resolucija sicer neposredno ne ustvarja pravnih zavez za države, vendar pa narekuje "prihodnje globalne standarde in bo služila kot spodbuda za nadaljnje aktivnosti v podporo pravici do čistega, zdravega in trajnostnega okolja in ustvarjanje okoliščin, v katerih se odraža povezava med zdravim okoljem in uresničevanjem človekovih pravic".

S tem, ko države sprejmejo resolucijo, jasno priznavajo medsebojno povezavo med degradacijo okolja, ogrožanjem biotske raznovrstnosti, onesnaževanjem naravnih virov, podnebnimi spremembami in uresničevanjem človekovih pravic.

"Njen sprejem zato predstavlja pomemben mejnik za celotno mednarodno skupnost pri vzajemni soodvisnosti in povezavi med okoljem in človekovimi pravicami ter na ta način krepi upanje in zaupanje prihodnjih generacij za trajnostno prihodnost planeta," so zapisali na MZZ.