Pravica do odklopa tudi avstralskim delavcem

"Želimo zagotoviti, da tako kot ljudje ne prejemajo plače 24 ur na dan, jim tudi ni treba delati 24 ur na dan. To je tudi vprašanje duševnega zdravja, da se ljudje lahko odklopijo od svojega dela ter se povežejo s svojo družino in življenjem," je začetek veljavnosti nove zakonodaje za nacionalno televizijo ABC pospremil avstralski premier Anthony Albanese.

Novo zakonodajo pozdravljajo tudi sindikati. "Danes je zgodovinski dan za delavce, ki so si povrnili pravico do odklopa po službi," je ocenila predsednica avstralskega sveta sindikatov Michele O'Neil.

Na drugi strani so hladno dobrodošlico začetku veljavnosti pravice do odklopa izrekli v vodilnem avstralskem industrijskem združenju. "Zakonodaja s tega področja je prenagljena, slabo premišljena in zmedena," so navedli.

V skladu z zakonskim predpisom lahko avstralski delavci zavrnejo spremljanje, branje in odzivanje na sporočila delodajalcev, ki želijo priti z njimi v stik zunaj delovnega časa, razen če bo njihova zavrnitev nerazumna.

Vodja avstralskega organa za urejanje odnosov na delovnem mestu in varuhinja pravic poštenega dela Anna Booth je v izjavi medijem izpostavila, da bi morali zaposleni in delodajalci pri uporabi novega zakona upoštevati "zdrav razum".

V skladu z veljavno zakonodajo lahko pristojno sodišče delavcem odredi, da prenehajo "nerazumno zavračati stike z delodajalci zunaj delovnega časa", delodajalcem pa, da prenehajo z nerazumnimi zahtevami do delavcev.

Presojo o tem, kaj bo veljalo za nerazumno in kaj ne, bodo pristojni opravili na podlagi razlogov za stik med zaposlenim in delodajalcem, narave položaja zaposlenega in izplačila nadomestil za opravljanje dodatnih ur ali razpoložljivost, je še pojasnila Booth.

V primeru kršitve zakona lastnikom podjetja preti globa v višini do 18.780 avstralskih dolarjev (11.348 evrov), podjetjem pa do 93.900 avstralskih dolarjev (56.740 evrov).

Avstralski zakon, ki prinaša pravico do odklopa zaposlenih, sledi zakonodaji, ki že obstaja v približno 20 evropskih in latinskoameriških državah, vključno s Francijo, ki je leta 2017 to pravico uzakonila kot prva na svetu. V Avstraliji bodo morala nova pravila sprva upoštevati srednja in velika podjetja, spremembe za podjetja z manj kot 15 zaposlenimi pa bodo začele veljati čez eno leto.