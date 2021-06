Pravica za Dženana: po petih letih aretirali njegovo dekle

Ministrstvo za notranje zadeve Kantona Sarajevo je potrdilo, da so v povezavi s primerom Dženana Memića danes prijeli dve osebi. Na območju Sarajeva potekajo tudi hišne preiskave. Prav tako je bilo več hišnih preiskav v Banjaluki in Zenici, ki bi lahko bile povezane s primerom.

Dženan Memić je umrl 8. februarja 2016, ko se je s svojim dekletom Aliso sprehajal po sprehajališču Velika aleja na Ilidži, v predmestju Sarajeva. Primer so organi BiH sprva obravnavali kot umor, dva meseca kasneje pa kot prometno nesrečo, za katero so sodili Ljubi in Bekriji Seferoviću, a nato nista bila obsojena.

Mladenič je tisti večer utrpel hude poškodbe in pristal v sarajevskem kliničnem centru, kjer je po tednu dni umrl. Kaj točno se je zgodilo na Ilidži, ni bilo nikoli pojasnjeno. Njegovo dekle pa trdi, da je izgubila spomin in da se ničesar ne spomni. Primer je v petih letih doživel neverjetne preobrate, menjali so se osumljenci in obtoženci, dokazi so izginjali, pojavljali pa so se novi in izmišljeni.

Medtem ko je Kantonalno tožilstvo v Sarajevu trdilo, da je Dženan umrl zaradi udarca vozila, pa je njegova družina od začetka prepričana, da so ga ubili. Medicinski izvedenec Vlado Marković je lani na sodišču prav tako potrdil domneve družine, saj je dejal, da so poškodbe, ki jih je utrpel 22-letnik, bile zadane z udarcem, z zamahom s topim predmetom in ne v trčenju.

V ozadju organiziran kriminal?

Odvetnik družine Memić Ifet Feraget je po poročanju bosanske televizije N1 dejal, da je sumljiva smrt 22-letnika očitno povezana z organiziranim kriminalom. "Vse kaže na povezavo z organiziranim kriminalom. Celoten niz dokazov od samega začetka postavlja pod vprašaj vse tisto, kar se govori o Alisi Mutap. Dvakrat je tudi Kantonalno sodišče potrdilo, da se zdi, da ona ve veliko več od tega, kar govori in da skriva pravo resnico," je dejal odvetnik Feraget.