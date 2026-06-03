Pravni spopad med Greenpeacom in energetskim velikanom se seli v Evropo

Greenpeace je nasprotno tožbo vložil v Amsterdamu, mestu, kjer ima sedež, sodišče v največjem nizozemskem mestu pa je razsodilo, da je pristojno za sojenje v tem javno zelo odmevnem primeru. "Amsterdam je kraj, kjer je dejansko nastala škoda, ki jo zahteva (Greenpeace)," je ocenilo in tako zavrnilo zahtevo ameriškega energetskega velikana, da primer zavrže. Pravni strokovnjaki mednarodne okoljevarstvene organizacije ocenjujejo, da bi lahko imel primer daljnosežne posledice za proteste in svobodo govora, pa tudi za finančni obstoj Greenpeacea v ZDA. "Ljudje so naveličani milijarderjev in njihovih korporacij, ki onesnažujejo okolje in se vedejo, kot da zakon zanje ne velja," je odločitev sodišča v Amsterdamu pozdravil izvršni direktor Greenpeace International Mads Christensen. "Energy Transfer si očitno obupno želi izogniti temu primeru, vendar bo moralo podjetje odgovarjati za svoja dejanja tukaj na Nizozemskem," je sklenil. Obravnave se bodo začele prihodnji mesec.

Protest proti gradnji naftovoda Dakota Access FOTO: AP

V središču dolgoletne sodne bitke je sicer sporni naftovod Dakota Access, ki ga je začel Energy Transfer s sedežem v Dallasu v ameriški zvezni državi Teksas graditi pred okoli desetletjem. Projektu je ostro nasprotovalo pleme Stoječa skala (Standing Rock Sioux), ki je med letoma 2016 in 2017 vodilo ene največjih protestov proti fosilnim gorivom v zgodovini ZDA. Na demonstracijah, ki jih je podpiral tudi Greenpeace, je bilo aretiranih in ranjenih na stotine ljudi, kar je pritegnilo pozornost Združenih narodov, ki so izrazili zaskrbljenost zaradi morebitnih kršitev suverenosti domorodcev. Naftovod za prevoz surove nafte, pridobljene s hidravličnim lomljenjem, do rafinerij in naprej na svetovne trge, je kljub protestom začel delovati leta 2017, Energy Transfer pa je ne glede na to nadaljeval sodni pregon Greenpeacea. Očita mu orkestrirano nasilje in obrekovanje. Potem ko je bila tožba na ameriškem zveznem sodišču zavrnjena, se je družba preusmerila na sodišča v Severni Dakoti, zvezni državi, kjer nimajo urejene pravne zaščite proti t. i. strateškim tožbam zoper sodelovanje javnosti (SLAPP).

Energy Transfer FOTO: Shutterstock