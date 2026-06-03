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Pravni spopad med Greenpeacom in energetskim velikanom se seli v Evropo

Amsterdam, 03. 06. 2026 18.12 pred 21 dnevi 3 min branja 4

Avtor:
STA L.M.
Protest proti gradnji naftovoda Dakota Access

Nizozemsko sodišče je okoljevarstveni organizaciji Greenpeace prižgalo zeleno luč za nasprotno tožbo v sporu z energetskim velikanom Energy Transfer. Greenpeace jo je vložil, potem ko mu je ameriško sodišče februarja zaradi škode, ki jo je Energy Transfer utrpel pred 10 leti v protestih ob gradnji naftovoda, naložilo 345 milijonov dolarjev kazni.

Greenpeace je nasprotno tožbo vložil v Amsterdamu, mestu, kjer ima sedež, sodišče v največjem nizozemskem mestu pa je razsodilo, da je pristojno za sojenje v tem javno zelo odmevnem primeru. "Amsterdam je kraj, kjer je dejansko nastala škoda, ki jo zahteva (Greenpeace)," je ocenilo in tako zavrnilo zahtevo ameriškega energetskega velikana, da primer zavrže.

Pravni strokovnjaki mednarodne okoljevarstvene organizacije ocenjujejo, da bi lahko imel primer daljnosežne posledice za proteste in svobodo govora, pa tudi za finančni obstoj Greenpeacea v ZDA.

"Ljudje so naveličani milijarderjev in njihovih korporacij, ki onesnažujejo okolje in se vedejo, kot da zakon zanje ne velja," je odločitev sodišča v Amsterdamu pozdravil izvršni direktor Greenpeace International Mads Christensen. "Energy Transfer si očitno obupno želi izogniti temu primeru, vendar bo moralo podjetje odgovarjati za svoja dejanja tukaj na Nizozemskem," je sklenil.

Obravnave se bodo začele prihodnji mesec.

Protest proti gradnji naftovoda Dakota Access
Protest proti gradnji naftovoda Dakota Access
FOTO: AP

V središču dolgoletne sodne bitke je sicer sporni naftovod Dakota Access, ki ga je začel Energy Transfer s sedežem v Dallasu v ameriški zvezni državi Teksas graditi pred okoli desetletjem. Projektu je ostro nasprotovalo pleme Stoječa skala (Standing Rock Sioux), ki je med letoma 2016 in 2017 vodilo ene največjih protestov proti fosilnim gorivom v zgodovini ZDA.

Na demonstracijah, ki jih je podpiral tudi Greenpeace, je bilo aretiranih in ranjenih na stotine ljudi, kar je pritegnilo pozornost Združenih narodov, ki so izrazili zaskrbljenost zaradi morebitnih kršitev suverenosti domorodcev.

Naftovod za prevoz surove nafte, pridobljene s hidravličnim lomljenjem, do rafinerij in naprej na svetovne trge, je kljub protestom začel delovati leta 2017, Energy Transfer pa je ne glede na to nadaljeval sodni pregon Greenpeacea. Očita mu orkestrirano nasilje in obrekovanje.

Potem ko je bila tožba na ameriškem zveznem sodišču zavrnjena, se je družba preusmerila na sodišča v Severni Dakoti, zvezni državi, kjer nimajo urejene pravne zaščite proti t. i. strateškim tožbam zoper sodelovanje javnosti (SLAPP).

Energy Transfer
Energy Transfer
FOTO: Shutterstock

Milijarder in izvršni direktor Energy Transfer Kelcy Warren, sicer pomemben donator ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je javno večkrat dejal, da je njihov cilj ne le finančna odškodnina, temveč poslati sporočilo.

Porota je lani stopila na njegovo stran in Greenpeaceu zaradi vdora v lastnino, motenja posesti, zarote in preprečitve dostopa do lastnine naložila več kot 660 milijonov dolarjev odškodnine.

V okoljski organizaciji so se na to pritožili. Sodnik James Gion je odškodnino februarja prepolovil na 345 milijonov dolarjev, saj da je bila določena škoda zaračunana dvakrat. Ne glede na to skupna vsota ostaja visoka.

V Greenpeaceu obtožbe že ves čas zavračajo in vztrajajo, da so pri gibanju, ki so ga vodili ameriški staroselci, igrali manjšo in miroljubno vlogo. Pristojnim očitajo, da so zlorabili postopke, da bi jih utišali. Večkrat so tudi ponovili, da visoke odškodnine ne morejo poravnati.

Greenpeace Energy Transfer okoljevarstvo sodišče Dakota Access
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KOMENTARJI4

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zdravkob
04. 06. 2026 15.03
In za kaj jih tožijo? Pa še v Amsterdamu?! Kakšna škoda je nastala v Amsterdamu?
Odgovori
+1
1 0
Rafael Kramar
04. 06. 2026 09.06
Če ne morejo poravnati, naj grejo pač v stečaj, odgovorni pa v areste. Če bo enkrat konec teh zelenih teroristov, bo za svet to samo velik plus.
Odgovori
+2
3 1
Zmaga_Ukrajini .
03. 06. 2026 21.58
Upam, da bo sodba hitra in "temeljita". Pač v poduk trampljevim amerom. Treba je že enkrat ustaviti te kapitaliste, ki uničujejo okolje, povzročajo podnebne spremembe in se vedejo, kot da zanje to ne obstaja. No, saj na videz res ne - vozijo se v klimatiziranih avtomobilih, letalih, jahtah,... če nekje postane preveč neugodno, se preprosto odselijo drugam,... medtem pa ko ljudje po pacifiškem otočju umirajo, njihovi domači otoki izginjajo, itd. Prav bi bilo, da bi ti naftni koncerni, ki mislijo, da so "od boga dani", plačajo svoj del škode.
Odgovori
-2
2 4
vlahov
04. 06. 2026 20.39
Treba je ustaviti Ukrajino , ker ne vrača dolgov.
Odgovori
-1
0 1
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