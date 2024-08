Pravočasno odkrili voznika, ki je pijan nameraval dijake peljati v Prago

Danes zjutraj okoli 6. ure je zagrebška policija opravila redni pregled avtobusa, ki naj bi prepeljal srednješolce iz Zagreba na izlet v Prago. Policisti so na zahtevo šole opravili preventivni tehnični pregled avtobusa varaždinskih registrskih tablic, ki ga je vozil 54-letni voznik. Med nadzorom so policisti opravili tudi alkotest voznika, ki bi moral otroke odpeljati na dolgo pot. Alkotest je pokazal, da je imel voznik 1,22 promila alkohola v krvi, zaradi česar so ga takoj izločili iz prometa in ga ovadili, poročajo hrvaški mediji. Pijanega voznika je zamenjal drug voznik, tako da dijaki niso ostali brez izleta.