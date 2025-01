Pravoslavni verniki opolnoči vstopili v novo leto

Meniji na pravoslavno novo leto sicer običajno vsebujejo tradicionalne srbske jedi, kot so čevapčiči, pleskavice in drugo meso na žaru, pa tudi telečji medaljoni in piščanec. Poleg postrežejo šobsko solato in pečen krompir s kajmakom. Po polnoči na mizo tradicionalno pridejo sarme.

V Ljubljani je bilo zanimanje za novoletno večerjo z živo glasbo v gostišču Portal veliko. Za novoletni meni s tradicionalno hrano so udeleženci letos odšteli 70 evrov, zabaval pa jih je Kalimero Band iz Bosne in Hercegovine.

Večji del pravoslavnih vernikov novo leto praznuje 14. januarja, saj uporabljajo julijanski koledar, ki za gregorijanskim zaostaja za 13 dni. Poleg Srbske pravoslavne cerkve so tako opolnoči v novo leto vstopili verniki v Črni gori, Severni Makedoniji, Rusiji, Belorusiji in Gruziji ter v jeruzalemski, antiohijski, aleksandrijski in carigrajski patriarhiji. Grška, romunska, bolgarska in nekatere manjše pravoslavne cerkve pa so sprejele novi pravoslavni koledar ali Milankovićev koledar, ki je enak gregorijanskemu.

V Ukrajini pravoslavni verniki tradicionalno sledijo julijanskemu koledarju in novo leto praznujejo 14. januarja, v skladu z odločitvijo Pravoslavne cerkve Ukrajine pa ga lahko od leta 2023 praznujejo 1. januarja.