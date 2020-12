Pravosodni minister: Ni dokazov o volilni prevari, ki bi spremenila izid volitev

V intervjuju za Associated Press je Barr dejal, da so uslužbenci pravosodnega ministrstva in agentje FBI pregledali vsako konkretno prijavo in pritožbo, ki so jo prejeli, a pri tem niso odkrili nobenih dokazov o prevari, ki bi spremenila izid volitev. "Do danes nismo videli tako velike prevare, ki bi lahko vplivala na rezultat volitev," je dejal za AP.

Besede Barra so še toliko večjega pomena ob dejstvu, da gre za enega najtesnejših Trumpovih zaveznikov, ki je pred volitvami večkrat javno opozarjal, da bi lahko glasovanje po pošti predstavljalo večje tveganje za prevare. Pretekli mesec je izdal ukaz, naj se po vsej državi raziščejo vse kredibilne obtožbe nepravilnosti na volitvah.