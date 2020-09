Pravosodni minister si je dopisoval z glavnim osumljencem za umor malteške novinarke

Malteški novinarski portal Times of Maltaje razkril, da si je pravosodni minister Edward Zammit Lewis med januarjem in oktobrom 2019 izmenjal okoli 700 sporočil s poslovnežem Yorgenom Fenechem, ki je eden izmed osumljenih sodelovanja pri umoru raziskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia.

Sporočila so sicer le del velike količine podatkov, ki so jih pridobili s telefona poslovneža in jih nameravajo predstaviti na sojenju. Komunikacija med ministrom in Fenechom je sicer poniknil le nekaj tednov preden so slednjega aretirali in obtožili sostorilstva. Njegova vpletenost v umor pred tem ni bila poznana širši javnosti, čeprav so ga preiskovalci kot osumljenca identificirali že v sredini leta 2018.