Pravosodni minister ZDA Barr napovedal odstop

Pravosodni minister ZDA je v petek predsedniku Donaldu Trumpu podal odstopno izjavo, ta pa jo je sprejel in novico objavil na Twitterju.

Trump je sicer na Barra izjemno jezen že nekaj dni, odkar je prišla v javnost novica, da pravosodno ministrstvo ZDA vodi preiskavo sina novoizvoljenega predsednika ZDA Josepha Bidna. Trumpa je najbolj pogrelo to, da preiskava Hunterja Bidna v resnici poteka že več kot leto dni, Barr pa tega ni dal v javnost pred volitvami.

Trump je skušal preiskavo Hunterja Bidna izsiliti od Ukrajine, za kar si je prislužil ustavno obtožbo. Pred kratkim pa je izvedel, da preiskava poteka v ZDA, in je zdaj jezen, ker je ni mogel politično izkoristiti proti Josephu Bidnu, saj zanjo ni vedel.

Barr je Trumpa razjezil tudi nedavno, ko je v pogovoru za tiskovno agencijo AP izjavil, da preiskave pravosodnega ministrstva niso našle dokazov o kakšnih velikih volilnih prevarah. Trump ne priznava poraza na volitvah in trdi, da je zmagal, obenem pa trdi, da so bile volitve velika prevara.

Barr, ki so ga ameriški pravniki v času mandata kritizirali, ker naj bi preveč ščitil Trumpa, se je presenetljivo izkazal z neodvisnostjo in to sedaj potrdil tudi z odstopom. Pričakoval je namreč, da ga bo Trump zaradi ohranjanja zaupnosti Hunterja Bidna tako ali tako odpustil.

Na sestanku v Beli hiši pa se je moralo zgoditi nekaj zanimivega, saj Trumpovi tviti po sprejemu Barrove odstopne izjave niso bili niti najmanj napadalni.

"Pravkar sem imel zelo prijazno srečanje s pravosodnim ministrom Barrom v Beli hiši. Najini odnosi so bili zelo dobri, opravil je izjemno delo," je tvitnil Trump.

Predsednik ZDA je še tvitnil, da bo položaj vršilca dolžnosti pravosodnega ministra prevzel Barrov namestnik Jeff Rosen, njegov položaj pa bo prevzel nekdanji zvezni tožilec iz Brooklyna Richard Donoghue.

Barr na položaj prišel leta 2019

Barr je leta 2019 prevzel položaj od Jeffa Sessionsa, ki ga je Trump odpustil, ker ga ni ščitil v času preiskave ruskega vpletanja v volitve 2016. Kar zadeva to preiskavo, je Barr več kot izpolnil Trumpova pričakovanja. Med drugim je posredoval za nižjo kazen Trumpovega zaveznika Rogerja Stona, ki je bil obsojen zaradi laganja kongresu in ustrahovanja priče. Zaradi tega so odstopili štirje zvezni tožilci.

Prav tako je odstopil od pregona nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost ZDAMichaela Flynna, ki je priznal laganje preiskovalcem o stikih z Rusi. Primer se je končal pred kratkim, ko je Trump Flynna pomilostil.

Barr je Trumpu pomagal tudi z razlago preiskovalnega poročila posebnega tožilca Roberta Muellerja, da preiskava ni ugotovila nobenih nepravilnosti pri Trumpu in njegovi kampanji. Nato je uvedel preiskavo preiskave ruskega vpletanja v volitve in tožilca Johna Durhama povišal v status posebnega tožilca, ki lahko nadaljuje z delom tudi v času prihodnje vlade Josepha Bidna.

Junija je prišlo do nenavadnega spora z zveznim tožilcem Manhattna Geoffreyjem Bermanom. Barr je sporočil, da Berman odstopa, ta je odvrnil, da ne ve o tem nič, vendar nato le odstopil, ko je dobil zagotovila, da se bo preiskava Trumpovega odvetnika Rudyja Giulianija zaradi poslov v Ukrajini nadaljevala.