Pravosodno ministrstvo ZDA toži Teksas zaradi novega zakona proti splavu

Pravosodni minister ZDA Merrick Garland je izjavil, da je zakon jasno neustaven, ker krši uveljavljene precedenčne razsodbe ameriškega vrhovnega sodišča. Ministrstvo trdi, da zakon nezakonito posega v ustavne pravice žensk in krši določilo ustave, po katerem so zvezni zakoni nad državnimi. Tožba je bila vložena tudi zaradi drugih držav, ki bi lahko državljanom na podoben način zanikale ustavne pravice.

V tožbi navaja, da ustavno pravo jasno določa, da lahko ženska prekine nosečnost do takrat, ko je zarodek sposoben sam preživeti zunaj njenega telesa. Teksaški zakon prepoveduje splav takoj po prvem znamenju srčnega utripa zarodka, kar je po navadi šest tednov po spočetju, ko ženske morda še niti ne vedo, da so noseče.

Teksaškemu zakonu se je uspelo obdržati kljub dosedanjim tožbam, ker uveljavljanje prepušča državljanom s civilnimi tožbami in ne z organi pregona oziroma kazenskimi sankcijami za nosečnice. Zakon ne omogoča tožb proti nosečnicam, ampak le proti tistim, ki kakor koli pomagajo pri splavu.

Pravosodno ministrstvo je bilo pod pritiskom, naj nekaj ukrene, potem ko je ameriški predsednik Joe Biden dejal, da je zakon v nasprotju z ameriškimi vrednotami. Garland je v začetku tedna obljubil, da bo ministrstvo uveljavljalo zvezni zakon, ki prepoveduje dostop do klinik za splave. Ta zakon med drugim prepoveduje ustrahovanje žensk in oviranje njihove pravice do splava.