Pravosodno ministrstvo ZDA toži Teksas zaradi plavajočih ovir za migrante

Predstavniki Bidnove vlade so v zadnjih mesecih vse bolj zaskrbljeni zaradi Abbottovih ukrepov, ki ovirajo delovanje ameriške mejne službe in ogrožajo življenja migrantov. Zagovorniki njihovih pravic so ogorčeni zaradi posnetkov, na katerih je videti teksaške policiste in nacionalne gardiste, ki migrante potiskajo nazaj v reko.

Vprašanja migracij so v pristojnosti zvezne države in ne posameznih zveznih držav, vendar pa lahko konservativna večina zveznega vrhovnega sodišča na koncu odloči v prid Teksasa.

Ministrstvo za pravosodje je Teksasu dalo rok do ponedeljka do 14. ure po srednjeevropskem času, da se zaveže k odstranitvi plavajočih mejnih pregrad, ali pa bo sprožilo pravni postopek, je navedeno v pismu, ki ga je ministrstvo poslalo Abbottu. Ta pa se je v odgovoru skliceval na "suverenost Teksasa za zaščito meje", ki po ameriškem pravu oziroma zvezni ustavi ne obstaja. Državne ustave in zakoni so namreč podrejeni zveznim zakonom in ustavi.

Teksas toži tudi podjetje, ki posoja kajake in kanuje

"Nevarna in nezakonita dejanja guvernerja Abbotta spodkopavajo učinkovit načrt za zmanjšanje nezakonitih migracij in mejni službi otežujejo varovanje meje. Guvernerjeva dejanja so okrutna in ogrožajo tako migrante kot mejne agente," je dejal tiskovni predstavnik Bele hiše Abdullah Hasan.

"Če bi guverner Abbott želel prave rešitve, bi svoje republikanske kolege v kongresu, vključno s teksaškim senatorjem Tedom Cruzom, vprašal, zakaj so glasovali proti zahtevi predsednika Bidna za rekordno financiranje ministrstva za domovinsko varnost in zakaj zavirajo celovito reformo priseljevanja in ukrepe za varovanje meje," je dodal.