Vložili obtožnico proti napadalcema na kongres zaradi smrti policista

Pravosodno ministrstvo ZDA je vložilo obtožnico proti Julianu Elieju Khaterju in Georgeu Pierreu Taniosu , ki sta sodelovala v napadu na ameriški zvezni kongres 6. januarja letos. Obtožena sta devetih kaznivih dejanj, večinoma povezanih z nasiljem in napadom na policiste.

32-letni Khater iz Pensilvanije in 39-letni Tanios iz Zahodne Virginije nista obtožena umora. Preiskava je skušala ugotoviti, kaj je v bistvu povzročilo policistovo smrt, potem ko se je izkazalo, da ni bil med tistimi policisti, ki jim je v glavo priletel gasilni aparat.

Zvezni kriminalisti so minuli vikend preiskali tudi dom 39-letnika, tožilci pa naj bi zanj zahtevali pripor do sojenja zaradi suma, da bi lahko zbežal.

Zvezni in drugi tožilci so doslej vložili obtožnice proti več kot 300 udeležencem napada na kongres, ki so 6. januarja skušali preprečiti formalno potrditev volilne zmage Josepha Bidna in zahtevali, naj se za zmagovalca razglasi Donald Trump.

Med napadom in zaradi posledic spopada je umrlo skupaj pet ljudi, Trump pa si je zaradi vzpodbujanja k uporu prislužil drugo ustavno obtožbo, ki prav tako kot prva ni bila uspešna.