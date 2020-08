Prazna hrvaška obala: Še kazni nimamo komu napisati

Realnost turistične sezone je, da plaže ne pokajo od turistov, pravijo pri sosedih. Veliko manj dela imajo zato tudi hrvaški pomorski policisti, s katerimi so novinarji pluli v bližini Splita, Brača in Hvara. Običajno bi bilo dela precej. Tokrat so spisali eno kazen, ker je bilo na plovilu, ki je vozilo turiste iz Splita na Biševo, 13 namesto 12 potnikov.

Mož za krmilom plovila seveda ni bil ravno srečen, da si je prislužil kazen, je pa krivdo priznal. Ob tem pa še potarnal nad sezono. Lani so v to smer na dan ponudniki opravili okoli 150 plovb, letos jih največ 30.

Ob odsotnosti ljudi je torej tudi manj dela za policiste, ki ugotavljajo, "da še kazni nimajo komu napisati". Lani so imeli polne roke dela z objestnimi vozniki gliserjev, letos težav skoraj ni. Manj je tudi prekrškov zaradi spornega ribolova. "To je pač korona," je za Slobodno Dalmacijo dejal načelnik Joso Vujić.

Ne le, da je dela manj, tudi manj zanimivo je, je novinarjem povedala posadka policijskega čolna in se spomnila, kako so lani med drugim ustavili plovilo s štirimi ruskimi potnicami, tremi zagorelimi in eno, ki se je skrivala pred sončnimi žarki, ker je v službi dejala, da je na bolniški odsotnosti.

Vseeno pa nadzor reda in miru ob morju in na njem ni vedno preprosto delo, so še dodali. Pogosto namreč rešujejo ljudi, ki na valovih zaidejo v težave. "Morja se ne bojim, ga pa zelo spoštujem," je dejal Nikša Treselj.

Nekoliko bolj razburljiv je bil včerajšnji dan za njihove kolege na kopnem. Iskali so moškega, ki je na lastno pest in okužen z novim koronavirusom zapustil bolnišnico.

Kot poročajo hrvaški mediji, so bili splitski policisti o tem, da v splitskem kliničnem centru pogrešajo pacienta, obveščeni zgodaj popoldne, našli so ga nekaj manj kot dve uri po podani prijavi. Moškega so odpeljali nazaj v bolnišnico. Več podrobnosti dogodka ni znanih. Ali bo moral za svoje početje tudi odgovarjati, pa je odvisno od nadaljnjih odločitev pristojnih.