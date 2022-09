Izpraznjene hrvaške police: živila imajo, a jih nočejo prodajati po nižjih cenah

Vlada je minuli teden za povprečno 30 odstotkov znižala in omejila cene za devet vrst živil, med katerimi so sladkor, jedilno olje, mleko in moka. Trgovci ta živila imajo, a jih nočejo prodajati po novih cenah. "Imamo zaloge teh izdelkov po nabavni ceni, ki smo jih kupili po višji ceni od te, ki jo je kot najvišjo določila vlada. Smo v koliziji z drugim zakonom, ki pravi, da jih ne smemo prodajati pod nabavno ceno. Ker bomo v prekršku, nam grozijo milijonske kazni," je za hrvaški časnik Večernji list dejal predsednik Zveze združenj malih trgovcev Hrvaške Damir Aščić. Ta ima 50 trgovin z 200 zaposlenimi. Dodal je, da so se v zvezi odločili spoštovati ukrep vlade in znižati cene, a se v praksi dogaja marsikaj.