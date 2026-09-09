Prazne police in visoke cene v Kijevu: Rusija želi naše življenje narediti nevzdržno

Ruski napadi na skladišča hrane in logistične dobavne verige v več ukrajinskih mestih so povzročili praznine na policah trgovin ter povečali tveganje za rast cen v državi, kjer še vedno divja vojna.

Valentyna Svečnikova med napol praznimi policami v trgovini izbira suhe klobase, pri tem pa jo skrbi za njeno denarnico. 68-letna upokojenka živi od nizke pokojnine in že opaža, da so se številni artikli, ki jih potrebuje vsak dan, podražili. "Rusija želi naše življenje narediti bedno in nevzdržno. In to ji že uspeva," opisuje za Guardian. V supermarketu Novus, kjer nakupuje, so številne police prazne. Vendar so kupci, utrjeni po štirih letih vojne, mirni. "Strašljivo je, vendar nimam namena nikamor oditi," zagotavlja 40-letna Darija Maljukova.

Še posebej močno je prizadeta prav prestolnica. Začasno premirje med Moskvo in Kijevom, ki je konec tedna omogočalo varen prehod ameriških pogajalcev, se je nenadoma končalo v ponedeljek, ko so ruski droni in rakete napadli ukrajinsko prestolnico. Ukrajinski minister za agrarno politiko in prehrano Taras Visocki je opozoril, da bi lahko zaradi napadov na skladiščno infrastrukturo cene hrane zrasle za približno 2,5 odstotka.

Dmitro Krimski, ki upravlja več prestižnih maloprodajnih znamk v Ukrajini, med drugim verigo supermarketov Goodwine, pa ocenjuje, da bi lahko bil učinek precej večji, celo do 15 odstotkov. Enega od njegovih skladišč v bližini Kijeva je 1. septembra zadel ruski napad, pri čemer je bilo uničenih za približno štiri milijone evrov zalog. Po njegovem mnenju cene ne bodo rasle zaradi pomanjkanja blaga, temveč zaradi stroškov reorganizacije dobavnih poti, s katerimi skušajo podjetja zmanjšati ranljivost za prihodnje napade. Preučuje več možnosti, med drugim selitev skladišč v sosednje države, kot je Poljska, uporabo podzemnih skladišč ter razpršitev zalog na več manjših lokacij. Ocenjuje, da bi se lahko cene v njegovih trgovinah zvišale za približno 5 odstotkov.

Nedavni val letalskih napadov je povzročil še dodatne težave. Zaradi pogostih alarmov in nevarnosti so zaposleni v skladiščih lahko delali le tri do štiri ure na dan, kar je bistveno zmanjšalo sposobnost podjetja za distribucijo zalog.