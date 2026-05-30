Tujina

Prazni hoteli in letala: 'Nisem si predstavljala, da bo padec tako globok'

Havana, 30. 05. 2026 16.01 pred 1 uro 3 min branja 16

Avtor:
N.Š.
Havana, Kuba

Nekoč so v Havano vsak mesec prihajale trume turistov. Danes so številni hoteli napol prazni, letalske družbe ukinjajo povezave, turistični vodniki izgubljajo delo, restavracije pa se borijo za preživetje. Kuba, ki je po propadu Sovjetske zveze svojo gospodarsko prihodnost vse bolj gradila na turizmu, se sooča z eno najhujših kriz v zadnjih desetletjih.

Po uradnih podatkih je v prvem četrtletju letos državo obiskalo le okoli 298.000 tujih turistov, kar je skoraj polovico manj kot v enakem obdobju lani. Marca, ki tradicionalno velja za vrhunec turistične sezone, je na otok prispelo manj kot 36.000 obiskovalcev. Za primerjavo: v letih 2017 in 2018 je Kuba vsak mesec gostila okoli 400.000 tujih turistov.

Za številke se skriva veliko širša zgodba. Gre za preplet ameriških sankcij, energetske krize, pomanjkanja goriva, razpadajoče infrastrukture in vse slabše podobe države v mednarodnih medijih, ocenjuje Wall Street Journal.

Od turistične renesanse do novega zloma

Turizem je bil dolga leta eden ključnih stebrov kubanskega gospodarstva. Pred pandemijo je predstavljal približno osem odstotkov celotnega gospodarstva države. Za številne Kubance pa je pomenil tudi dostop do tuje valute in bistveno višje prihodke kot delo v drugih sektorjih.

Ko je Sarah Foda pred desetimi leti začela voditi dejavnost švicarske turistične agencije Caribbean Tours na Kubi, je podjetje zaposlovalo 84 ljudi in vsak mesec sprejelo na tisoče obiskovalcev. Danes ima le še 22 zaposlenih, večinoma s skrajšanim delovnim časom.

"Nisem si predstavljala, da bo padec tako hiter in tako globok," pravi. Po njenih besedah so turiste odvrnili predvsem izpadi elektrike, pomanjkanje goriva in medijska poročila o kupih smeti na ulicah ter propadajoči infrastrukturi.

Življenje na Kubi
Življenje na Kubi
FOTO: AP

Trumpova politika in kubanska energetska kriza

Velik del odgovornosti za sedanji zlom Havana pripisuje Washingtonu.

Po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo so ZDA ponovno okrepile pritisk na kubanske oblasti in hkrati močno omejile dostop države do nujno potrebnih energentov. Kuba je bila desetletja močno odvisna od venezuelske nafte, a politične spremembe v regiji in ameriški pritisk so dodatno oslabili že tako krhko oskrbo z gorivom.

Posledice so vidne povsod. Zaradi pomanjkanja goriva številne letalske družbe ne morejo zagotoviti niti oskrbe svojih letal za povratne polete. Air France, Air Canada in drugi prevozniki so zato zmanjšali ali ukinili določene povezave, španski prevoznik World2Fly pa je ustavil linijo Madrid–Havana.

Potovanje na Kubo je postalo dražje, bolj zapleteno in pogosto zahteva dodatne prestope prek Mehike ali drugih držav.

Mesto, ki je ostalo brez turistov

Najbolj dramatične posledice so vidne v stari Havani.

Andrea Gallina, italijanski podjetnik, je moral aprila zapreti hotel v kolonialni palači v zgodovinskem središču mesta. Zasedenost je najprej padla na 20 odstotkov, nato na deset in nazadnje na komaj pet odstotkov.

"To je kot pandemija, samo še huje," pravi. "Stara Havana je prazna."

Podobno zgodbo pripovedujejo lastniki restavracij. Nekateri poročajo o 90-odstotnem padcu prihodkov. Kljub izgubam ostajajo odprti predvsem zato, da lahko zaposlenim zagotovijo vsaj nekaj zaslužka.

Turistični vodniki ostajajo brez dela, številni manjši ponudniki pa so dejavnost že opustili.

Država na robu vsakodnevnega kolapsa

Turisti ne prihajajo le zaradi političnih razmer.

Kubo že od leta 2024 pretresajo obsežni izpadi elektrike. Na številnih območjih so postali del vsakdana. Zaradi slabega komunalnega sistema se kopičijo smeti, stoječa voda pa je prispevala k širjenju bolezni, ki jih prenašajo komarji.

Vse to ustvarja podobo države, ki se vse težje spopada z osnovnimi funkcijami.

Nekateri turistični operaterji so se prilagodili z uporabo sončnih elektrarn in električnih vozil, vendar to ne rešuje širšega problema. Število obiskovalcev ostaja nizko, negotovost pa velika.

Življenje na Kubi
Življenje na Kubi
FOTO: AP

Kubanci še vedno ostajajo največja atrakcija

Kljub temu tisti, ki na Kubo še vedno pridejo, pogosto poročajo o presenetljivo pozitivni izkušnji.

"Veliko gostov je prihajalo prestrašenih zaradi vsega, kar so prebrali v medijih," pravi Sarah Foda. "Toda na koncu so doživeli neverjetno izkušnjo."

A zaskrbljenost v državi je velika. Veliko vprašanje je namreč, ali bo manj turistov, pa četudi zelo zadovoljnih, dovolj, da preživi sektor, od katerega je v zadnjih desetletjih postala odvisna celotna država.

Poglavja:
Na vrh Od turistične renesanse do nov Trumpova politika in kubanska Mesto, ki je ostalo brez turis Država na robu vsakodnevnega k Kubanci še vedno ostajajo najv
kuba turizem

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
matjaz mravlak
30. 05. 2026 17.05
in kaj ima zda z kubo !!
Odgovori
+2
4 2
street45
30. 05. 2026 17.16
Ravno toliko kot z Greenlandijo. V zelje jim hodi, ker so se že dolgo nazaj uprli dolgi roki američanov in za zahvalo jih ZDA tiho ubijajo z ekonomskimi sankcijami in blokirajo dobavo goriva. Trump je šel še korak dalje in celo grozi okupacijo otoka z vojsko. Pač še ena tistih stvari "saj ni res, pa je".
Odgovori
+4
5 1
Arrya
30. 05. 2026 17.16
Ti to resno? Kuba je strateško izredno pomembna zaradi svoje lokacije in država s katero je bila Sovjetska zveza v predobrih odnosih, česar Američani niso dovolili, ker bi lahko sovjeti postavili svoje rakete v bližini ZDA. Zaradi tega so ZDA leta 1958 nad državo ukazale embargo in s katerim že skoraj 70 let nadzirajo državo in vse v njej. Sedaj pa se tudi turisti ne upajo iti v državo, kjer redno ni elektrike, kjer ni javnih prevozov, ker ZDA blokirajo dobave surovin.
Odgovori
+1
2 1
Teleport
30. 05. 2026 17.18
Če pravite, da sankcije ne delujejo
Odgovori
+0
1 1
Vakalunga
30. 05. 2026 17.05
Socializem po meri človeka, ( SAMOUPRAVJANNJE ) povsod kruhoborci ala Mesec, ŠTRUDEJ, Jerkičeva, Castrova zapuščina...in borba za človeka kot temelj družbe pasmo na koncu..
Odgovori
+5
7 2
2mt8
30. 05. 2026 16.50
Kera beda...ajoj
Odgovori
+3
3 0
MamaTereza
30. 05. 2026 16.43
Upam da bo kmalu kaj spremenilo na boljše v Kubi... Ne verjamem da bo Trumpova administracija zmagala na naslednji volitvah. Držim pest da američani v bodoče volijo normalnega predsednika ZDA... ko se bo uresničila moja želja, grem takoj živet v Kubo in to kot penzionist... Adijo Slo, Eu,...35 let norca delajo z nami...
Odgovori
+3
8 5
Prelepa Soča
30. 05. 2026 17.09
Mama, če si navajen na revščino, potem kar pojdi tja, obstali so v času in prostoru... ko so pregnali Američane. Bil tam pred 15 leti.
Odgovori
+3
3 0
MamaTereza
30. 05. 2026 17.33
Ne skrbi...z mojo pokojnino ne bom revež tam kot tukaj v SLO... Tam bom pil bel rumček, kakšno pivo spil pa ta pravo cigaro dim vlekel in seveda kakšno simpatično mulatko zraven...
Odgovori
0 0
Alergičen na levake
30. 05. 2026 16.32
Samo vrhunski manager jih lahko odreši muk ... da bo država crknila do konca ....
Odgovori
+1
10 9
August Landmesser
30. 05. 2026 16.31
VSE težave Kube Izvirajo iz desetletja dolgih sankcij usa ..!!! Amen.. Vse ostalo / in omemba rusije/ je nakladanje...Pika
Odgovori
+8
17 9
mataX
30. 05. 2026 16.49
Točno!
Odgovori
+2
3 1
Vakalunga
30. 05. 2026 17.07
NAROD si je pa SOCIALISTIČNO zgodbo pisal sam...Kakšna svinja taka mast, kaka država taka oblast.
Odgovori
+0
1 1
smiro
30. 05. 2026 17.13
TOČNO TAKO!!! Ko Ameri BLOKIRAJO zdravila, nafto, vseživo in HKRATI obtožujajo Cu vlado za pomanjkanje le-tega, je to najhujši možni cinizem in sprenevedanje. Sprostijo naj Kubi promet, bojo videli hudiča...
Odgovori
+1
1 0
Delavec_Slo
30. 05. 2026 16.26
Kmalu bo taka crotia!!
Odgovori
-5
5 10
markan3
30. 05. 2026 16.37
🤜🤛🦾🤝🥂🍻🤘💪🤙👌
Odgovori
-1
1 2
