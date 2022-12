Praznični nagovor Zelenskega: Ne bomo čakali na čudež, saj ga bomo ustvarili sami

"Tudi v popolni temi bomo našli drug drugega in se močno objeli. Če ni toplote, bomo ogreli drug drugega," je še povedal Zelenski. "Nasmehnili se bomo in bili veseli, tako kot vedno. Obstaja le ena razlika: ne bomo čakali na čudež, saj ga bomo ustvarili sami," je v nagovoru dejal državljanom.

"Svoboda ima visoko ceno, suženjstvo pa še višjo," je tokrat povedal Zelenski. V video nagovoru je Ukrajincem želel predati nekaj pozitivizma in jim dejal, da bodo Ukrajinci za božič ustvarili svoj lastni čudež. "Kljub ruskim napadom, zaradi katerih je več milijonov ljudi brez elektrike, ne bomo klonili."

Po Ukrajini so se oglasile sirene

V Kijevu in drugih ukrajinskih regijah so se oglasile sirene, ki opozarjajo na nevarnost zračnih napadov. Prebivalce so pozvali, naj se zatečejo v zaklonišča. Zelenski je Rusijo po sobotnih napadih ponovno označil za "teroristično državo".