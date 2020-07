Praznični konec tedna v ZDA zaznamovalo nasilje, pod streli umrla tudi 7-letna deklica

Američani so v soboto praznovali dan neodvisnosti 4. julij, ki je bil letos zaradi epidemije novega koronavirusa, kar zadeva parade, ognjemete in druženja, malce bolj umirjen kot običajno, ni pa virus zaustavil nasilja.

"Nocoj se je sedemletna deklica pridružila dolgemu seznamu otrok in najstnikov, katerih upe in sanje je končala cev pištole," je v soboto dejala županja Lori Lightfoot. Policija v Chicagu ob vsem nasilju do nedelje zvečer še ni aretirala nikogar.

V New Yorku, ki je bil zadnja desetletja svetel primer upadanja nasilja za celotne ZDA, so v streljanjih v soboto zvečer in nedeljo zjutraj umrle tri osebe. Policija je našla ustreljenega in mrtvega 20-letnika pred eno od postaj v Brooklynu, kasneje so odkrili mrtvega 19-letnika in še 40-letnika, prav tako v Brooklynu. Aretacij ni bilo. Sicer je bilo v noči na nedeljo ustreljenih 30 oseb, od tega 14 v Harlemu.