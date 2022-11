Praznovanje kresne noči zaznamovali nemiri: najstnik umrl, več poškodovanih

V Veliki Britaniji so praznovali kresno noč in noč ognjemetov, znani tudi kot Noč Guya Fawkesa. A namesto veselja so britanske ulice preplavili nemiri. Razgrajači so namreč s prižiganjem ognjemetov blokirali ulice, ognjene rakete pa so metali v policiste in gasilce, uperjali naj bi jih tudi v mimoidoče ljudi. Med izgredi je umrl najstnik, policisti pa poročajo tudi o večjem številu poškodovanih.

Policisti so 17-letnika poškodovanega našli v nedeljo okoli osme ure zvečer in ga odpeljali v bolnišnico. Tam pa je kasneje, zaradi hudih poškodb, umrl. Kakšne poškodbe je utrpel, trenutno še ni znano. Po pričevanju očividcev naj bi najstnik preskočil ograjo privatnega lastništva in se zaletel v rastlinjak. Na sosednji ulici so medtem divjali nemiri. Skupina razgrajačev naj bi ognjemet usmerjala kar v policiste, poroča Sky News. Z teh izgredih je več ljudi utrpelo resne poškodbe. Policisti so videli osumljenca, oblečenega v črn pulover, kako beži s kraja zločina. icon-expand Noč Guya Fawkesa, znana tudi kot dan Guya Fawkesa, noč kresnega ognja in noč ognjemetov v veliki Britaniji praznujejo petega novembra. FOTO: Shutterstock Tudi drugod po Britaniji so policisti poročali o nasilju in nemirih. Samo V Manchestru naj bi bilo incidentov več kot 200, poročajo tamkajšnji policisti. V Liverpoolu so blizu kresne zabave ustrelili dva moška, v Bradford Mooru so zaradi napada na policijska in gasilska vozila aretirali štiri osebe. V britanskem mestu Eccles pa so uporniki ognjemet usmerjali v gasilce, ki so skušali pogasniti nenadzorovan kres. V Edinbourghu je so motoristi zablokirali cesto. Peljali so se z ognjemetnimi raketami v rokah, ki naj bi jih uperjali v mimoidoče. Mestni predstavniki so izgrede označili za "sramotne".