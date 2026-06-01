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Praznovanje osamosvojitve pod vprašajem, bo Trump nastopal sam?

Washington, 01. 06. 2026 19.49 pred 24 dnevi 1 min branja 12

Avtor:
Tadeja Lampret
Donald Trump

Združene države Amerike letos praznujejo 250. obletnico osamosvojitve, a kot kaže, rojstni dan razdeljene države ne bo minil brez zapletov. Več glasbenikov je že odpovedalo udeležbo na nizu koncertov v Washingtonu, saj pravijo, da so jih organizatorji zavedli, da gre za nepolitičen dogodek. Predsednik Trump zdaj sporoča, da bi bilo koncerte najbolje odpovedati, program bi z govorom in zborovanjem zapolnil kar sam.


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KOMENTARJI12

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zdravkob
02. 06. 2026 12.36
Gonja proti Trumpu je prav gnusna. Moderni progresivci hočejo vse zrušit. Naj dobi nove glasbenike, ne bi smel biti problem.
Odgovori
+0
1 1
Yon Dan
02. 06. 2026 09.24
Bravo Trump. Skenslaj te satanistične glasbenike, tisti ki vemo kdo si, kaj delaš, te podpiramo do konca, do osvoboditve človeštva. WWG1WGA.
Odgovori
-3
2 5
Wolfman
02. 06. 2026 08.21
Glasbeni zvezdniki eden za drugim odpovedujejo nastop, razlog izraelski patriot Donald Trump!
Odgovori
+7
8 1
marre
01. 06. 2026 21.52
2 ure laži in neutemeljenega izmišljenega samohvalisanja, raj grem v Ukrajinske jarke, kot pa da to poslušam..
Odgovori
+8
8 0
jung
02. 06. 2026 09.28
Naš kantavtor Iztok Mlakar bi te komentiral z besedami : Mare, mati Prou pretiravaš
Odgovori
-1
1 2
Zmaga_Ukrajini .
01. 06. 2026 21.45
Tako velik državni praznik, ta klovn pa ne more mimo svojega ego. Taka obletnica pač ne bi smela imeti nobenega političnega ozadja, vendar maligni narcis tega nikoli ne bo zmogel dojeti.
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+4
6 2
Tovariš Balki
01. 06. 2026 21.29
Zakaj pa ne....vsi mamo radi orangutane....naj sam nastopa...ljudje bodo navdušeni...pa to
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+3
4 1
odpisani zasedli vlado
01. 06. 2026 21.21
Ko se objavlja članek o tej ogabi bi lahko zatemnili njegov antipatični ksiht,ker človeku mine apetit do hrane,ko zagleda njegovo pojavo.
Odgovori
+3
4 1
odpisani zasedli vlado
01. 06. 2026 21.17
Nihče vsaj malo priseben resno ne more jemati največjega oranžnega norca stoletja trumpla.Stari norec z zakrnelimi možgani še vedno ne dojame,da je ne samo pri amerikancih ampak pri vseh državah sveta oplel razen seveda pri izraelskem teroristu natanjahu.Kako dolgo se bo še na silo obdržal na položaju je samo vprašanje časa,ker mu bijejo zadnji dnevi.Amerika ga ima čez glavo.
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+4
5 1
tron3
01. 06. 2026 20.39
EU palitičn si želijo, da 4. Julija sploh ne bilo, že sedaj jim gate trga od samega strahu!!! Mediji bi lahko na evropskem začeli raziskovati zakaj!!!
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-4
2 6
anatomija
01. 06. 2026 20.44
Kaj si hotel povedati ?
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+7
7 0
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