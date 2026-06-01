Praznovanje osamosvojitve pod vprašajem, bo Trump nastopal sam?

Združene države Amerike letos praznujejo 250. obletnico osamosvojitve, a kot kaže, rojstni dan razdeljene države ne bo minil brez zapletov. Več glasbenikov je že odpovedalo udeležbo na nizu koncertov v Washingtonu, saj pravijo, da so jih organizatorji zavedli, da gre za nepolitičen dogodek. Predsednik Trump zdaj sporoča, da bi bilo koncerte najbolje odpovedati, program bi z govorom in zborovanjem zapolnil kar sam.