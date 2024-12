Prebilič poslance EU želel nagovoriti v srbščini, HDZ poskus označila za provokacijo

Poslanec Zelenih Vladimir Prebilič je na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu med drugim govoril o tragediji v Novem Sadu, protestih po vsej Srbiji in o programski opremi za prisluškovanje državljanom. Dogodke je označil za "absolutno nesprejemljive in nezakonite".

"Zahtevamo takojšnjo ustavitev digitalnega vohunjenja in kazensko preiskavo proti odgovornim v MUP in BIA," je dejal Prebilič in izrazil sožalje družinam žrtev in vsem državljanom Srbije.

Prebilič je poslance skušal nagovoriti v srbskem jeziku, a ga je prekinila predsednica parlamenta Roberta Metsola in mu sporočila, da se njegov govor v srbščini ne prevaja, zato je nadaljeval v angleščini.

Odzvala se je tudi poslanka HDZ Željana Zovko, ki je uporabo srbščine v Evropskem parlamentu označila za provokacijo. Povedala je, da srbščina ni uradni jezik EU in da je zato ni mogoče uporabljati na plenarnem zasedanju.