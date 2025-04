Prebivalce jezi glasno oglašanje štorkelj med parjenjem

Štorklje prinašajo blaginjo in srečo, tudi otroke, gnezdijo pa tam, kjer so doma dobri ljudje. Takšno je ljudsko verovanje v Sloveniji. V Nemčiji pa so se krajanom mesteca na jugu države štorklje precej zamerile. Večino Nemcev sicer veseli, da dolgovrati ptič ni več ogrožen, prebivalce Buringena pa je navdušenje nad štorkljami minilo. Razlog je njihovo glasno oglašanje med parjenjem.