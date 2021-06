Prebivalce Petrinje znova zbudilo tresenje tal

Kot so povedali prebivalci Petrinje, se je proti jutro močno zatreslo, potres je bil najmočnejši v zadnjem času, poroča Index.hr.

Potres se je zgodil okoli 5. ure zjutraj in je dosegel magnitudo 3,6. Sunek je znova močno vznemiril prebivalce, saj so se tla za nekaj časa sicer umirila. Tresenje se je tokrat čutilo do Zagreba.