Prebivalce prebudile sirene, evakuirali del centra: čas je za odstranitev mine

Že navsezgodaj zjutraj so se na Hrvaškem oglasile sirene, ki so prebivalce Reke opozarjale na začetek kompleksne akcije. V pristanišču so namreč 10 minut po 6. uri zjutraj začeli odstranjevati protiladijsko mino iz časa druge svetovne vojne. Kot so sporočili iz tamkajšnjega štaba civilne zaščite, bodo mino prepeljali na predvideno lokacijo na morju v Reškem zalivu in jo tam nevtralizirali. Še pred akcijo pa je bila zaradi varnosti in zaščite človeških življenj pa so pristojni popolnoma evakuirali okoliški del mesta.

Evakuacijo so hrvaške oblasti izvedle že v soboto zvečer, poroča Index.hr. Okoli 500 stanovalcev iz objektov na območju neposredne potencialne nevarnosti v primeru eksplozije, je moralo tako začasno zapustiti svoje domove. Evakuacija je potekala brez večjih težav, večina si je začasno nastanitev organizirala sama, manjši del pa je bil nastanjen v Dvorani mladosti na Trsatu, kjer so jim uredili prenočišče in okrepčilo. Prav tako so začasno ustavili delo vseh gospodarskih, podjetniških, gostinskih in drugih dejavnosti na območju. V soboto so s parkirišč na območju umaknili tudi parkirana vozila, prav tako pa so plovila umaknili tudi iz reškega pristanišča. Reški zaliv je trenutno zaprt za plovbo, v veljavi pa je tudi prepoved letenja nad reškim pristaniščem, predvsem za brezpilotna letala. icon-expand FOTO: Enex icon-chevron-left icon-chevron-right Območje ob reškim pristaniščem je zaradi varnosti razdeljeno na "rdečo cono" neposredne potencialne nevarnosti, kjer je prepovedan tudi promet, in na "rumeno cono", za katero so prebivalcem svetovali, naj se ne zadržujejo na prostem ali v bližini steklenih površin, gostincem pa, naj v času akcije ne načrtujejo dela. Nevtralizacija mine je predvidena za popoldanske ure, zaključek akcije pa bodo označile sirene za prenehanje nevarnosti. PREBERI ŠE Po podvodni mini na Reki odkrili še letalsko bombo iz druge svetovne vojne V reškem pristanišču so med infrastrukturnimi deli protiladijsko mino iz druge svetovne vojne odkrili konec junija. Do zdaj je niso opazili, ker je bila delno zakopana v muljastem morskem dnu. Zaradi značilnosti in lokacije, kjer je bila najdena, mine na mestu najdbe ni mogoče uničiti, zato so se pristojni odločili za premestitev in nevtralizacijo. V akciji sodelujejo Štab civilne zaščite mesta Reka, PU Primorsko-goranska, Območna protieksplozijska enota Reka, občina Reka, komunalne in druge službe.