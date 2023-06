Prebivalce Siska in Petrinje prebudil potres: 'Blizu in močno'

Prebivalci hrvaškega Siska z okolico so se danes zbudili s tresenjem tal. Potres z magnitudo 3,5 po Richterjevi lestvici so med drugimi začutili tudi prebivalci Petrinje, kjer mineva tretje leto od uničujočega decembrskega potresa.

"Sunek je bil blizu in močan. Hiša se je zatresla in zaječala," opisujejo Hrvati. "Iztrgalo me je iz postelje," pa pravi drug prebivalec Siska.

"V Petrinji je močno udarilo in streslo hišo. Ne šalim se," pa se je oglasil prebivalec približno 10 kilometrov oddaljene Petrinje.

Evropsko-mediteranski seizmološki center je na svoji spletni strani sporočil, da je bil epicenter potresa na globini 10 kilometrov. Nekateri prebivalci naj bi začutili dva potresna sunka. Več bodo sporočili v nadaljevanju dneva.