Prebivalce škotskega mesta bega skrivnostno izginotje sester

Sestri Eliza in Henrietta Huszti, ki sta se pred 10 leti iz Madžarske preselili na Škotsko, so nazadnje videli 7. januarja. Okoli dveh zjutraj ju je nadzorna kamera ujela v središču mesta, kjer sta prečkali most, nato pa ostro zavili na ozko pot ob reki Dee.

Iskalna akcija, v kateri poleg policistov sodelujejo tudi potapljači, psi in helikopter, do zdaj še ni obrodila sadov. Detektivi, ki so spregovorili za Sky News, so povedali, da policija izginotja ne preiskuje v smeri kaznivega dejanja in da ni nobenih osumljencev.