Prebivalci aljaške vasice osvetlili pristajalno stezo in omogočili evakuacijo otroka

V vasici Igiugig na jugozahodu Aljaske živi le 69 ljudi – večina prebivalcev je Eskimov in atapaskih Indijancev. V angleškem jeziku obstaja rek "it takes a village", kar bi v prevodu pomenilo, da je za nekaj potrebna cela vas. To se je precej dobesedno pokazalo, ko so na pomoč pri medicinski evakuaciji otroka v petek ponoči priskočili malodane vsi prebivalci vasi Igiugig.

Vodja plemena Ida Nelsonje za CNNpovedala, da je ekipa za medicinsko evakuacijo poskušala pristati na letalski stezi, ki pa ni bila osvetljena, saj luči niso delovale. Več ducat prebivalcev je na kup zbralo avte in štirikolesnike, s katerimi so osvetlili stezo, da bi letalo lahko pristalo in pobralo otroka, ki je potreboval nujno medicinsko pomoč.

"Bila sem živčna, nemirna, ker je bilo tako pozno ponoči, in ker je šlo za otroka. Edina stvar, na katero sem mislila, je bila, kako naj čim hitreje tja spravim še druge, da bodo pomagali. Kaj če bi to bilo letalo za mojega otroka?"je Nelsonova povedala o mislih, ki so jo obhajale. Ura je bila namreč pol polnoči, ko je Nelsonova med savnanjem slišala nenavaden zvok. Ugotovila je, da gre za letalo, ki leti zelo nizko. "Po navadi letala ne letijo tako nizko, zato sem nemudoma vedela, da je nekaj narobe. Ko sem pogledala proti stezi, sem videla, da luči ne delujejo,"pripoveduje Nelsonova.

Njen sosed je povedal, da je poklicala v 32 gospodinjstev, za pomoč pa je prosila tudi lokalnega pilota, ki je iz svojega letala začel komunicirati s posadko. Okoli 20 vozil je do letališča prišlo v 20 minutah, vozniki pa so bili stari od osem do 70 let. Letalo je tako lahko pristalo, evakuiralo pacienta in ponovno vzletelo, celotna skupnost pa je skrbela za osvetljavo.