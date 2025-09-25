Svetli način
Tujina

Prebivalcem Amsterdama prekipelo – zaradi množičnega turizma tožijo mesto

Amsterdam, 25. 09. 2025 19.28 | Posodobljeno pred 54 minutami

Ti.Š.
Kljub ukrepom za omejitev števila turistov, se je število nočitev v letu 2024 v nizozemski prestolnici povečalo za tri odstotke. Prebivalci Amsterdama, ki imajo dovolj trum turistov, pa so se ob tem odločili za nekoliko nenavaden korak: proti mestu so vložili tožbo.

Prebivalci Amsterdama imajo dovolj množičnega turizma.
Prebivalci Amsterdama imajo dovolj množičnega turizma. FOTO: AP

Domačini so po poročanju Euronewsa sprožili pravne postopke proti mestnemu svetu, ki po njihovih besedah ne stori dovolj za omejitev "nevzdržnega" števila obiskovalcev.

Nizozemska prestolnica se že leta sooča z negativnimi vplivi množičnega turizma, mestne oblasti pa so se zavezale, da bodo ukrepale. Sprožile so več kampanj za preusmeritev obiskovalcev stran od pubov, tako pa upale tudi na zmanjšanje popivanja na javnih površinah, uporabo drog in obisk rdečih četrtih, po katerih je mesto znano.

A bolj kot ne naleteli na gluha ušesa – prebivalci trdijo, da se situacija zanje ni kaj dosti spremenila. Skupina meščanov je včeraj proti občini tako vložila tožbo. Državljanska pobuda 'Amsterdam ima izbiro' je za pravno bitko doslej s prostovoljnimi prispevki zbrala 50.000 evrov, podpira pa jo še 12 drugih organizacij. S tožbo si skušajo prizadevati za sprejetje učinkovitejše turistične strategije. Leta 2021 je mestni svet sprejel odlok, s katerim število nočitev v mestu omejujejo na 20 milijonov letno. Kljub temu je bilo lani 22,9 milijona nočitev, številka pa bo letos verjetno še višja.

Kljub tem prizadevanjem so številke v turizmu še vedno v vzponu, čeprav je sicer rast počasnejša kot v preteklih letih. Število nočitev v letu 2024 je za tri odstotke presegalo leto 2023, za letos pa pričakujejo, da bodo zabeležili med 23 in 26 milijoni nočitev.

Prebivalci trdijo, da oblasti ne spoštujejo lastne zakonodaje in ne storijo dovolj za boj proti masovnemu turizmu. "Število nočitev že tri leta presega dogovorjenih 20 milijonov, ne da bi občina sprejela učinkovite ukrepe," je dejal Jasper van Dijk, eden od prebivalcev, ki tožijo mesto. Skupina sicer priznava, da je mestni svet že sprejel ukrepe za zmanjšanje števila obiskovalcev. Turistična taksa se je zvišala, število rečnih in morskih križark, ki vstopijo v mesto, pa naj bi se na letni ravni prepolovilo. Velja tudi moratorij na gradnjo novih hotelov.

'Amsterdam bi moral zvišati turistično takso'

Amsterdam je sicer že zvišal turistično takso za 12,5 odstotka, s čimer je ta najvišja v Evropi. Vendar prebivalci, ki stojijo za tožbo, menijo, da je dvig cene znova potreben. "Amsterdam bi lahko dodatne prihodke od turistične takse uporabil za nakup nepremičnin, s čimer bi pomagal pri pomanjkanju stanovanj ali pa bi mesto 'rešili' smeti, ki jih deloma povzroča množični turizem," je dejal Van Dijk. "Če bi se mestni svet dejansko odločil za ta ukrep, bi ustvarili več prihodkov kot pa znašajo skupni stroški vseh načrtov iz prejšnjih koalicijskih sporazumov v Amsterdamu," še sklene.

KOMENTARJI (7)

HolopjeHitler
25. 09. 2025 20.22
Ali pa nelegalnih migrantov. Nekaj od tega.
ODGOVORI
0 0
komarec
25. 09. 2025 20.19
Življenje na podeželju postaja luksus.
ODGOVORI
0 0
komarec
25. 09. 2025 20.18
Vedno več bo tega nasprotovanja množičnemu turizmu, kar je na nek način razumljivo. Množični turizem zagovarjajo tisti, ki imajo od tega dobiček. Na primer v Portorožu ne živijo vsi od turizma, za to je za tiste moteč. Turisti ne prinašajo samo denarja ampak še kaj drugega. Venecija, Barcelona, Amsterdam in še nekatera mesta imajo množičnega turizma dovolj. Zame je že življenje v mestu kjer je gostejši promet, veliko število ljudi takih in drugačnih moteče.
ODGOVORI
0 0
JB2024
25. 09. 2025 19.59
+2
Nizozemci govorijo turistom "go home", obenem pa v vsakem kotičku Slovenije, od Prlekije do Tolmina in Črnomlja nizozemski avtomobili. Potem naj bodo pa še oni doma.
ODGOVORI
2 0
slayer2
25. 09. 2025 19.58
Mislim,da imajo Nizozemci večji problem kot preveč turistov!!!
ODGOVORI
0 0
RevenKapitalist
25. 09. 2025 20.10
+1
Najvecji problem imajo v Bruslju :)
ODGOVORI
1 0
NeXadileC
25. 09. 2025 19.51
-1
Spet napad na turizem / potovanja...
ODGOVORI
0 1
24ur.com
