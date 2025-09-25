Prebivalcem Amsterdama prekipelo – zaradi množičnega turizma tožijo mesto

Domačini so po poročanju Euronewsa sprožili pravne postopke proti mestnemu svetu, ki po njihovih besedah ne stori dovolj za omejitev "nevzdržnega" števila obiskovalcev.

Nizozemska prestolnica se že leta sooča z negativnimi vplivi množičnega turizma, mestne oblasti pa so se zavezale, da bodo ukrepale. Sprožile so več kampanj za preusmeritev obiskovalcev stran od pubov, tako pa upale tudi na zmanjšanje popivanja na javnih površinah, uporabo drog in obisk rdečih četrtih, po katerih je mesto znano.

A bolj kot ne naleteli na gluha ušesa – prebivalci trdijo, da se situacija zanje ni kaj dosti spremenila. Skupina meščanov je včeraj proti občini tako vložila tožbo. Državljanska pobuda 'Amsterdam ima izbiro' je za pravno bitko doslej s prostovoljnimi prispevki zbrala 50.000 evrov, podpira pa jo še 12 drugih organizacij. S tožbo si skušajo prizadevati za sprejetje učinkovitejše turistične strategije. Leta 2021 je mestni svet sprejel odlok, s katerim število nočitev v mestu omejujejo na 20 milijonov letno. Kljub temu je bilo lani 22,9 milijona nočitev, številka pa bo letos verjetno še višja.