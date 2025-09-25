Prebivalcem Amsterdama prekipelo – zaradi množičnega turizma tožijo mesto

Domačini so po poročanju Euronewsa sprožili pravne postopke proti mestnemu svetu, ki po njihovih besedah ne stori dovolj za omejitev "nevzdržnega" števila obiskovalcev.
Nizozemska prestolnica se že leta sooča z negativnimi vplivi množičnega turizma, mestne oblasti pa so se zavezale, da bodo ukrepale. Sprožile so več kampanj za preusmeritev obiskovalcev stran od pubov, tako pa upale tudi na zmanjšanje popivanja na javnih površinah, uporabo drog in obisk rdečih četrtih, po katerih je mesto znano.
A bolj kot ne naleteli na gluha ušesa – prebivalci trdijo, da se situacija zanje ni kaj dosti spremenila. Skupina meščanov je včeraj proti občini tako vložila tožbo. Državljanska pobuda 'Amsterdam ima izbiro' je za pravno bitko doslej s prostovoljnimi prispevki zbrala 50.000 evrov, podpira pa jo še 12 drugih organizacij. S tožbo si skušajo prizadevati za sprejetje učinkovitejše turistične strategije. Leta 2021 je mestni svet sprejel odlok, s katerim število nočitev v mestu omejujejo na 20 milijonov letno. Kljub temu je bilo lani 22,9 milijona nočitev, številka pa bo letos verjetno še višja.
Prebivalci trdijo, da oblasti ne spoštujejo lastne zakonodaje in ne storijo dovolj za boj proti masovnemu turizmu. "Število nočitev že tri leta presega dogovorjenih 20 milijonov, ne da bi občina sprejela učinkovite ukrepe," je dejal Jasper van Dijk, eden od prebivalcev, ki tožijo mesto. Skupina sicer priznava, da je mestni svet že sprejel ukrepe za zmanjšanje števila obiskovalcev. Turistična taksa se je zvišala, število rečnih in morskih križark, ki vstopijo v mesto, pa naj bi se na letni ravni prepolovilo. Velja tudi moratorij na gradnjo novih hotelov.
'Amsterdam bi moral zvišati turistično takso'
Amsterdam je sicer že zvišal turistično takso za 12,5 odstotka, s čimer je ta najvišja v Evropi. Vendar prebivalci, ki stojijo za tožbo, menijo, da je dvig cene znova potreben. "Amsterdam bi lahko dodatne prihodke od turistične takse uporabil za nakup nepremičnin, s čimer bi pomagal pri pomanjkanju stanovanj ali pa bi mesto 'rešili' smeti, ki jih deloma povzroča množični turizem," je dejal Van Dijk. "Če bi se mestni svet dejansko odločil za ta ukrep, bi ustvarili več prihodkov kot pa znašajo skupni stroški vseh načrtov iz prejšnjih koalicijskih sporazumov v Amsterdamu," še sklene.
