Prebivalci Coste del Sol zaradi požara zapuščajo svoje domove

V nedeljo so pristojni evakuirali še šest mest in vasi, ogromne oblake dima pa je bilo videti več kilometrov daleč, poroča BBC. Že v petek so prebivalcem petih drugih skupnosti sporočili, naj zapustijo svoje domove. Po poročanju španskih medijev je požar uničil 7400 hektarjev. "To je nečloveško, ničesar takega še nisem videla," je povedala Adriana Iacob za tiskovno agencijo Reuters. "Plameni ognja, ki so švigali po gorah, so bili neverjetni." "Odkar se je požar začel, že nekaj dni ne spimo. Grozno je," je povedala druga lokalna prebivalka Pepa Rubio.

Predsednik Andaluzije Juanma Moreno je ocenil, da takšnega požara v Andaluziji in verjetno tudi v Španiji ni bilo že leta. Gašenje ovirajo temperature do 30 stopinj Celzija, suša in močan veter. Zaradi gostega dima, ki se širi na območju, so morali v preteklih dneh že večkrat zapreti bližnjo avtocesto.