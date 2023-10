Eksodus Palestincev se nadaljuje, grozi jim pomanjkanje hrane in vode

Med Izraelom in Gazo se napetosti še kar stopnjujejo. Po podatkih Združenih narodov, veliko število ljudi prek izraelsko ofenzivo še vedno beži na jug. "To je dno, Gazo potiskajo v brezno, dogaja se tragedija. To je Gaza," je dejala direktorica UNRWA Juliette Touma. Izrael se medtem pripravlja na "obsežno vojaško operacijo", čakali naj bi le še, da vsi civilisti odidejo. Ministrstvo za zdravje Gaze je sporočilo, da je bilo na ozemlju ubitih več kot 2200 ljudi, vključno s 724 otroki in 458 ženskami.

"Dogaja se eksodus. Ljudje odhajajo. Tisti, ki lahko, z avtomobili, nekateri hodijo peš, nekateri nosijo žimnice, prestrašeni so," je dejala Touma glede trenutne situacije v Gazi, kjer se na tisoče ljudi pomika proti jugu, da bi zbežali pred izraelskimi vojnimi silami. Izrael se medtem pripravlja na silovito "vojaško operacijo", a kot piše CNN, naj bi počakali, da vsi civilisti odidejo.

"Pomembna stvar, na katero se moramo osredotočiti, je, da bomo pomembne vojaške operacije začeli šele, ko bomo videli, da so civilisti zapustili območje," je dejal predstavnik izraelskih sil Jonathan Conricus. "Res je pomembno, da ljudje v Gazi vedo, da smo bili zelo, zelo radodarni s časom. Dali smo veliko opozoril, več kot 25 ur ... Ne morem dovolj poudariti, da je zdaj čas, da odidejo.". Tako na desettisoče Palestincev že od včeraj beži proti jugu po uničenih ulicah Gaze. Težave sicer nastajajo tudi na jugu, kjer postajajo območja prenatrpana in preobremenjena. Svetovna zdravstvena organizacija je dejala, da bi bila evakuacija "lahko enaka smrtni obsodbi" za več kot 2000 bolnikov v severnih bolnišnicah, vključno z novorojenčki v inkubatorjih in ljudmi na intenzivni negi. Po podatkih ZN se pričakuje, da bo bolnišnicam v Gazi v dveh dneh zmanjkalo goriva. Gaza je že bila v humanitarni krizi zaradi naraščajočega pomanjkanja vode in medicinskega materiala, ki ga je povzročila izraelska blokada. V soboto so palestinske oblasti sporočile, da so pred začetkom konflikta iz vodnjakov dnevno črpali 262.000 kubičnih metrov vode. Zdaj pa lahko črpajo le še 14.000 kubičnih metrov, poroča BBC. Pomanjkanje je po vsej Gazi, poroča vodni organ. Nujno potrebujejo 14.000 litrov goriva na dan, s čimer bi zagotovili okoli 130.000 kubičnih metrov vode, so dodali. Urad Združenih narodov za humanitarne zadeve (OCHA) je v soboto sporočil, da večina ljudi v Gazi zdaj nima dostopa do vode.

Ob zaprtju nekaterih pekarn so se prebivalci pritoževali, da ne morejo kupiti kruha za svoje otroke. 2,3 milijona civilistov v Gazi se sooča z bojem za hrano, vodo in varnost ter se pripravlja na grozečo invazijo teden dni po tem, ko so skrajneži Hamasa začeli smrtonosni napad na Izrael. Izraelske sile so se ob podpori naraščajoče razporeditve ameriških vojaških ladij v regiji postavile vzdolž meje z Gazo in izvajale, kot je dejal Izrael, akcijo po zraku, kopnem in morju, da bi razbili militantno skupino, poroča AP.

IDF trdi, da Hamas skriva talce v rovih pod zemljo Najpomembnejša naloga Izraela je reševanje talcev iz Gaze, je za CNN povedal Cornicus. "Vemo, da ima Haas izdelano mrežo predorov za obrambne in ofenzivne namene, kar bo zagotovo še povečalo kompleksnost bojevanja, na to pa smo pripravljeni," je dejal. "Boj bo počasen. Napredovanje bo počasno in previdni bomo, vendar smo zelo odločeni, da pridemo do Hamasovih teroristov, ki se trenutno skrivajo z našimi civilisti v sistemu predorov, ki ga imajo."

Ob tem je poudaril, da IDF vsekakor ne bo ciljala na civiliste. "Toda znova se moramo spomniti, borili se bomo proti neusmiljenemu sovražniku, ki brez težav uporablja vse, kar je na voljo: civiliste kot žive ščite in uporablja civilno infrastrukturo v vojaške namene," je dodal. Glavni cilj izraelskih sil naj bi bil popolnoma onemogočiti Hamasove vojaške zmogljivosti. Biden v pogovoru Netanjahujem potrdil podporo prizadevanjem za zaščito civilistov Ameriški predsednik Joe Biden je v soboto po telefonu govoril z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom, je sporočila Bela hiša. Potrdil je podporo prizadevanjem za zaščito civilistov ter ju seznanil s prizadevanji ZDA za dostavo humanitarne pomoči v Gazo.

"Predsednik Biden je s premierjem Netanjahujem razpravljal o usklajevanju ZDA z Združenimi narodi, Egiptom, Jordanijo, Izraelom in drugimi v regiji, da bi nedolžnim civilistom zagotovili dostop do vode, hrane in zdravstvene oskrbe," je sporočila Bela hiša. Biden je ponovno izrazil neomajno podporo ZDA Izraelu in posvaril vse, ki bi skušali razširiti spopad med Izraelom in Hamasom. Ameriški predsednik je izraelskemu premierju ponovno potrdil podporo vsem prizadevanjem za zaščito civilistov, hkrati pa je izrazil potrebo, da vse države po svetu nedvoumno obsodijo Hamas kot teroristično organizacijo, ki ne zastopa palestinskih teženj.

V pogovoru z Abasom je obsodil Hamasov napad na Izrael in poudaril, da Hamas ne zastopa Palestincev. Abas je Bidna seznanil s svojim delovanjem v regiji in prizadevanji za dostavo humanitarne pomoči Palestincem, še posebej v Gazi. Biden mu je pri tem zagotovil polno podporo ZDA, je sporočila Bela hiša. Biden je Abasa tudi seznanil z ameriškimi prizadevanji za omejitev spopada, voditelja pa sta govorila o potrebi po ohranitvi stabilnosti na Zahodnem bregu in v širši regiji, so sporočili v Washingtonu.

