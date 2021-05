Prebivalci Gome bežijo pred morebitnim ponovnim izbruhom vulkana

Pred nekaj dnevi je v prvem izbruhu ognjenika, ki je od Gome oddaljen 10 km, je umrlo 32 ljudi, več tisoč pa jih je ostalo brez doma, poroča BBC . Nekateri prebivalci, ki so takrat pobegnili pred lavo, so se zdaj začeli vračati, a nevarnost ponovnega izbruha je številne znova primorala v ponovno zapuščanje domov.

Mesto Goma leži ob jezeru Kivu, v njem pa po oceni Organizacije združenih narodov živi okoli 670 tisoč ljudi. Vojaški guverner province North Kivu Ndima Kongba je danes znova odredil evakuacijo skoraj tretjine prebivalcev mesta, saj so pod mestom in jezerom zaznali magmo. "Trenutno ne moremo izključiti izbruha na kopnem ali pod jezerom," je dejal.

Kongba je dodal, da obstajajo tudi druga tveganja, ki so povezana z interakcijo magme in vode v jezeru, denimo emisija potencialno nevarnih plinov. "Zelo pomembno je, da se ljudje ne približujejo lavi zaradi nevarnosti smrti zaradi zadušitve ali opeklin,"je opozoril. Dodal je, da bi morali ljudje s seboj vzeti le najnujnejše stvari. "Evakuacijo je treba izvesti mirno in brez naglice."

Oblasti so poskrbele za prevoz ljudi v mesto Sake, ki je od Gome oddaljeno približno 20 kilometrov. Nekateri mesto zapuščajo s trajektom, drugi z avtomobili, ki ustvarjajo zastoje, nekateri pa so se na pot odpravili kar peš. 42-letni domačin Alfred Bulangalire je mesto zapustil z ženo in štirimi otroki. "Vem, da bo moja trgovina oropana, vendar moram zaščititi sebe in družino,"je dejal.