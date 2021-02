Prebivalci juga ZDA brez elektrike in vode, Ted Cruz odpotoval v Mehiko

Ted Cruz, republikanec iz Teksasa in senator od leta 2013, je govoril z novinarji po tem, ko se je vrnil v svoj dom v Houstonu s potovanja, zaradi katerega je bil deležen ostrih kritik na družbenih medijih, pa tudi v lastni stranki.

Med hudo krizo, v kateri se je znašel Teksas zaradi snežnega neurja, se je Cruz namreč odločil za pot v Mehiko. Ob vrnitvi je dejal, da je začel v to odločitev dvomiti takoj, ko je sedel na letalo. "Po eni strani imamo vsi starši odgovornost, da skrbimo za svoje otroke, svojo družino," je dejal Cruz, ki trdi, da je v Cancun odpeljal hčerki, ki sta si to zaželeli in da je poskušal biti dober oče.

"Imam tudi odgovornost do zvezne države Teksas in iskreno, to, da sem odšel, ko je toliko Teksašanov trpelo, ni bilo prav, zato sem spremenil svoj povratni let in se vrnil s prvim letalom, ki sem ga dobil," je dejal Cruz. "Seveda razumem, zakaj so ljudje razburjeni. Živimo v čudnih časih, kjer je Twitter ponorel, mediji so ponoreli, veliko je strupenosti, kar mislim, da je žalostno na obeh straneh. Mislim, da moramo drug z drugim ravnati s spoštovanjem in se poskušati razumeti, še posebej v kriznem času."

Potovanje v Cancun je pred tem potrdil za CNN, češ da sta ga hčerki prosili za izlet s prijatelji. "Ker ta teden ni pouka, sta me prosili, da bi šli na izlet. Hotel sem biti dober oče, letel sem z njima prejšnjo noč in vračam se to popoldne," je dejal v prvotni izjavi."Moje osebje in jaz smo v neprestanem stiku z državnimi in lokalnimi odgovornimi, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo v Teksasu. Hočemo nazaj elektriko, vodo, ogrevanje … Z mojo ekipo uporabljamo vsa sredstva, da bi bili prebivalci informirani in varni."

A sporočila, ki jih je poslala njegova žena Heidi in jih je pridobil New York Times, kažejo drugačno sliko. V skupinskem pogovoru s prijatelji je vprašala, če kdo lahko in želi oditi, ob tem pa predlagala Cancun. Omenila je direkten let in hotele, ki imajo prosto. Napisala je tudi, da je v hiši "za zmrznit" in predlagala počitnice v Ritz-Carltonu, ki bi trajale do nedelje.

CNN poroča o viru, ki pravi, da Cruzovo osebje in svetovalci niso vedeli za njegov načrt in so za to slišali šele, ko so uporabniki družbenih omrežij začeli besno deliti fotografije senatorja z družino na letalu.