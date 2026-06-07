Prebivalci Kosova že tretjič v 16 mesecih izbirajo predstavnike v parlamentu

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je med volivci in volivkami zaznati vedno več nezadovoljstva. "Dovolj je. Pričakujem, da bodo stranke končno prišle k pameti in delale za Kosovo, namesto da zapravljajo čas z bojem za oblast na vedno novih volitvah," je po obisku volišča v Prištini povedal upokojeni učitelj Gezim Selimi.
"Ne vem, če bom volila. Zoprno je, ker bodo volitve prinesle enak rezultat," je na ulici Prištine povedala računalniška programerka Miranda Fazliu.
Na voliščih v severnem delu Kosovske Mitrovice pa je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug od jutra veliko število ljudi, ki želijo oddati svoj glas na volitvah. Privrženci Srbske liste so se zbrali na sprehajališču pred prostori stranke v tem mestu in se od tam skupaj odpravili na glasovanje.
Strokovnjaki ocenjujejo, da zaradi nezmožnosti zakonodajalcev, da bi presegli politične razlike, nove volitve najverjetneje ne bodo ničesar rešile. "Kriza se bo nadaljevala," je za AFP povedal politološki in ekonomski raziskovalec Ardi Uka.
Univerzitetni profesor Safet Gerxhaliu meni, da je težava postala "sistemska" in da je Kosovo trenutno v največji krizi od odcepitve od Srbije leta 2008. "Institucije so na robu propada," pravi.
Tokratne predčasne volitve so razpisali, ker poslanci kosovskega parlamenta po izteku mandata predsednice države Vjose Osmani v ustavnem roku niso uspeli izvoliti novega predsednika.
Za favorita velja Samoopredelitev premierja Albina Kurtija, ki je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah. Ključni akterji poleg Kurtijeve stranke so še največja opozicijska stranka Demokratska stranka Kosova (PDK), Demokratska zveza Kosova (LDK), Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK) in Srbska lista kot glavna predstavnica srbske skupnosti.
Politična in institucionalna kriza na Kosovu se je začela februarja lani, ko so kljub prepričljivi zmagi Samoopredelitve sledili številni neuspešni poskusi konstituiranja parlamenta in oblikovanja vlade.
Glasovanje poteka v 38 občinah in na 30 diplomatsko-konzularnih predstavništvih Kosova v tujini. Skupno število registriranih volivcev je 2.092.174, kar je skoraj 16.000 več kot decembra lani.
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