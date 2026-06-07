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Prebivalci Kosova že tretjič v 16 mesecih izbirajo predstavnike v parlamentu

Priština, 07. 06. 2026 12.25 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA L.M.
Volitve na Kosovu

Na Kosovu so ob 7. uri odprli volišča, na katerih volivke in volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo svoje predstavnike v parlamentu. Za podporo več kot dva milijona volilnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Volišča se bodo zaprla ob 19. uri, prvi neuradni izidi pa naj bi bili znani kmalu po tem.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je med volivci in volivkami zaznati vedno več nezadovoljstva. "Dovolj je. Pričakujem, da bodo stranke končno prišle k pameti in delale za Kosovo, namesto da zapravljajo čas z bojem za oblast na vedno novih volitvah," je po obisku volišča v Prištini povedal upokojeni učitelj Gezim Selimi.

"Ne vem, če bom volila. Zoprno je, ker bodo volitve prinesle enak rezultat," je na ulici Prištine povedala računalniška programerka Miranda Fazliu.

Na voliščih v severnem delu Kosovske Mitrovice pa je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug od jutra veliko število ljudi, ki želijo oddati svoj glas na volitvah. Privrženci Srbske liste so se zbrali na sprehajališču pred prostori stranke v tem mestu in se od tam skupaj odpravili na glasovanje.

Volitve na Kosovu - Vjosa Osmani
Volitve na Kosovu - Vjosa Osmani
FOTO: AP

Strokovnjaki ocenjujejo, da zaradi nezmožnosti zakonodajalcev, da bi presegli politične razlike, nove volitve najverjetneje ne bodo ničesar rešile. "Kriza se bo nadaljevala," je za AFP povedal politološki in ekonomski raziskovalec Ardi Uka.

Univerzitetni profesor Safet Gerxhaliu meni, da je težava postala "sistemska" in da je Kosovo trenutno v največji krizi od odcepitve od Srbije leta 2008. "Institucije so na robu propada," pravi.

Tokratne predčasne volitve so razpisali, ker poslanci kosovskega parlamenta po izteku mandata predsednice države Vjose Osmani v ustavnem roku niso uspeli izvoliti novega predsednika.

Volitve na Kosovu - Albin Kurti
Volitve na Kosovu - Albin Kurti
FOTO: AP

Za favorita velja Samoopredelitev premierja Albina Kurtija, ki je zmagala tudi na rednih volitvah februarja lani in decembrskih predčasnih volitvah. Ključni akterji poleg Kurtijeve stranke so še največja opozicijska stranka Demokratska stranka Kosova (PDK), Demokratska zveza Kosova (LDK), Zavezništvo za prihodnost Kosova (AAK) in Srbska lista kot glavna predstavnica srbske skupnosti.

Politična in institucionalna kriza na Kosovu se je začela februarja lani, ko so kljub prepričljivi zmagi Samoopredelitve sledili številni neuspešni poskusi konstituiranja parlamenta in oblikovanja vlade.

Glasovanje poteka v 38 občinah in na 30 diplomatsko-konzularnih predstavništvih Kosova v tujini. Skupno število registriranih volivcev je 2.092.174, kar je skoraj 16.000 več kot decembra lani.

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KOMENTARJI3

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Mr.Cube6
07. 06. 2026 13.50
Saj jih je pol v Sloveniji ampak kot je rekel v enem intervjujev Stevanovic ne bodo več dobivali naših socilnih transferjov upam da se bo tega držal Nej gredo delat tudi ženske in da se poskrbi za Slovence tako kot je treba ne pa za tujce
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0 0
juventina10
07. 06. 2026 13.31
hoteli so svojo državo,zdaj pa ne vedo kaj bi z njo,večina pa razseljena po svetu.
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+4
4 0
NeXadileC
07. 06. 2026 12.54
Stranke in zavezništva, v veliki meri, družine...
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+3
3 0
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