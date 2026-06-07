Prebivalci Kosova že tretjič v 16 mesecih izbirajo predstavnike v parlamentu

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je med volivci in volivkami zaznati vedno več nezadovoljstva. "Dovolj je. Pričakujem, da bodo stranke končno prišle k pameti in delale za Kosovo, namesto da zapravljajo čas z bojem za oblast na vedno novih volitvah," je po obisku volišča v Prištini povedal upokojeni učitelj Gezim Selimi.

"Ne vem, če bom volila. Zoprno je, ker bodo volitve prinesle enak rezultat," je na ulici Prištine povedala računalniška programerka Miranda Fazliu.

Na voliščih v severnem delu Kosovske Mitrovice pa je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug od jutra veliko število ljudi, ki želijo oddati svoj glas na volitvah. Privrženci Srbske liste so se zbrali na sprehajališču pred prostori stranke v tem mestu in se od tam skupaj odpravili na glasovanje.