Prebivalci Kube še vedno brez elektrike, državo prešel orkan Oscar

Prebivalci Kube so že četrti dan brez elektrike, v nedeljo zvečer pa jih je dosegel tudi orkan Oscar, ki je kot orkan prve kategorije dosegel vzhodno obalo otoka, potem pa oslabel v tropsko nevihto. Na otoku so zaradi pomanjkanja električne energije odpovedan pouk in nenujne dejavnosti, vsi dozdajšnji poskusi ponovne vzpostavitve oskrbe z električno energijo pa so bili neuspešni.

OGLAS

Prebivalci kubanske prestolnice so se tudi v ponedeljek zbudili v temo. Veliko ljudi se je zaradi neznosne vročine odločilo tudi za spanje na prostem, kjer si čas krajšajo tudi z igranjem družabnih iger. Do četrtka je vlada odpovedala pouk v šolah in na fakultetah. Na delo pa niso odšli niti delavci, ki niso nujno potrebni. Velik del proizvodenj v državi je bil zaustavljen že v četrtek, da bi s tem preprečili, da bi ostali popolnoma brez električne energije. "Gospodarsko dejavnost smo ohromili, da bi prebivalstvu zagotovili električno energijo," je v četrtkovem nagovoru povedal kubanski predsednik vlade Manuel Marrero Cruz. Minister za zdravje José Angel Portal Miranda pa je na družbenem omrežju X zapisal, da si zdravstvene ustanove pomagajo z generatorji in da zdravstveni delavci še naprej opravljajo vse nujne storitve. Po podatkih ministrstva za energetiko je na Kubi v petek zatajila ena od glavnih elektrarn v državi, zato je na otoku zavladala tema. Večina prebivalcev 10-milijonske države je tako brez dostopa do električne energije, dodatno težavo pa jim predstavlja zagotavljanje sveže hrane in vode. Kubanski uradniki naj bi za nastalo situacijo krivili splet okoliščin vse od sankcij ZDA pa do motenj zaradi nedavnih orkanov in slabega stanja infrastrukture v državi, poroča CNN. Situacijo pa je nekoliko poslabšal tudi orkan Oscar, ki je sicer kot orkan prve kategorije udaril ob vzhodno obalo, a je v nedeljo zvečer oslabel v tropsko nevihto. Kot so sporočili iz nacionalnega centra za orkane, pa se orkan premika s hitrostjo šestih kilometrov na uro proti zahodu. Oscar je dosegel tudi otok Inagua na Bahamih, kjer je tudi dosegel najvišjo hitrost vetra, in sicer 80 km/h. Kubanska zveza, ki skrbi za zagotavljanje električne energije pa je sporočila, da je več kot 216.000 prebivalcem Havane že ponovno vzpostavila oskrbo z električno energijo, kasneje čez dan pa je omrežje ponovno odpovedalo, kar se je od petka zgodilo že četrtič.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Havana v temi. icon-picture-layer-2 1 / 3

Kubanci na ulicah protestirajo in v vrstah čakajo na kruh Kubanci so se odpravili tudi na ulice, protestirali so s povzročanjem hrupa – udarjali so po loncih in ponvah, ovirati pa so začeli tudi promet, saj se nekateri turisti ne glede na situacijo v državi še vedno vozijo v znanih avtomobilih iz 50. let prejšnjega stoletja in si ogledujejo znamenite ulice Havane. Kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel naj bi obnašanje protestnikov obsodil na družbenem omrežju X, kjer je zapisal, da v državi ne bodo dovolili vandalizma in kaljenja miru prebivalcem, poroča CNN. Preko različnih aplikacij so si ljudje začeli pošiljati informacije o tem, na katerih območjih imajo električno energijo in si med seboj pomagajo vzdrževati tudi nujne zaloge zdravil.

Havana v temi. FOTO: AP icon-expand