Prebivalci New Orleansa v strahu pred orkanom 4. stopnje

Županja New Orleansa je na novinarski konferenci v petek prebivalce pozvala, naj nemudoma zapustijo svoje dome, če živijo v poplavno nezaščitenih mestnih soseskah. "Zdaj je čas," je bila jasna LaToya Cantrell, pri tem pa mislila na vse, ki živijo zunaj sistema mestnih nasipov. Ti so bili zgrajeni za zaščito nizko ležečega mesta po orkanu Katrina leta 2005.

Nacionalni center za orkane (NHC) je v soboto znova opozoril, da se bo orkan Ida do nedelje, ko bo predvidoma dosegel obalo ameriške zvezne države Louisiana, še okrepil in udaril kot orkan 4. kategorije. V petek je z močnimi sunki vetra in obilnim deževjem že pustošil po Kubi, prizanesel pa ni niti Jamajki. Od tam poročajo o številnih zemeljskih plazovih in neprevoznih cestah, več prebivalcev je zapustilo svoje domove.

"To bo nevihta, ki spreminja življenja, predvsem za tiste, ki nanjo še niso pripravljeni," je opozoril meteorolog Nacionalne meteorološke službe Benjamin Schott. V Mehiškem zalivu so z več kot 80 naftnih ploščadi evakuirali delavce, polovica proizvodnje nafte in plina v regiji pa je začasno ustavljena.