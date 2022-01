Prebivalci o opustošenju na Tongi: 'Mislil sem, da je konec sveta'

Prispela je humanitarna pomoč, pristojni si prizadevajo za popravilo podvodnega komunikacijskega kabla, ki kraljevino Tonga povezuje s preostalim svetom, sanacijska dela že potekajo, prebivalci pa si le stežka opomorejo po uničujočem vulkanu in cunamiju. "Mislil sem, da bo konec sveta," je dejal John Tukuafu.

Zaradi pepela, ki je prekril otoke je zamrlo tudi otroško veselje na ulicah. Poškodovane so tudi komunikacijske in internetne infrastrukture. Prebivalci so odrezani od preostalega sveta. Izbruh vulkana prejšnji teden in cunami pa je tudi na psihološkem zdravju prebivalcev Tonge pustil velik pečat, so za Reuters pripovedovali humanitarni delavci Rdečega križa. Rdeči križ je 173 gospodinjstvom na glavnem otoku priskrbel šotore, hrano, vodo in osnovne potrebščine.

"Trenutno je vsem nam zelo težko," je dejal Drew Havea, podpredsednik Rdečega križa na Tongi. "Zaradi pepela starši ne dovolijo otrokom, da se igrajo na prostem. Vsi so v svojih domovih," je dejal. Čeprav so oblasti nekatere prebivalce najbolj prizadetih oddaljenih otokov evakuirali na glavni otok Tongatapu, pa nekateri niso želeli oditi. Nesreča bo še nekaj časa vplivala na njihova življenja.

"Mislil sem, da je konec sveta," se je spominjal John Tukuafu, lastnik letovišča na plaži Vakaloa, ki je iz primeža velikih valov rešil svojo ženo. Letovišče se nahaja v Kanokupolu, enem od najbolj prizadetih območij na Tongatapiju. Na mestu, kjer so nekoč ležali na plaži, so sedaj vse naokoli izruvana drevesa in razne naplavine. "Vsi prebivalci so šokirani," je dejala Mary Lyn Fonua, urednica lokalnega medijskega portala Matangi Tonga Online. Pravi, da je trajalo teden dni, da so si ljudje opomogli od grozljivega izbruha in cunamija. Prebivalci zdaj upajo, da bo tropski dež odplaknil prah, ki je prekril otok. "Hiša je vibrirala, okna so se tresla, vse bolj intenzivno je postajalo. Ob udaru cunamija sem se s sinom pogovarjala po telefonu. Povezava je bila v nekem trenutku prekinjena in sin se je prestrašil, da me je odnesel cunami."