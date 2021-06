Prebivalci obmejnega pasu lahko prosto prehajajo italijansko mejo

Odredba določa, da je prečkanje meje brez covidnih potrdil dovoljeno za čas 24 ur in za največ 60 kilometrov od lastnega bivališča.

Ker Slovenija prebivalcem Furlanije - Julijske krajine ne postavlja omejitev, to pomeni, da prebivalci Trsta, Gorice in Nadiških dolin lahko obiščejo kraje v obmejnem pasu Slovenije, hkrati pa lahko prebivalci obmejnega pasa Slovenije pridejo v Italijo za največ 24 ur, so še navedli pri Primorskem dnevniku. Tako mejo lahko prehaja vsak, razen seveda tistih, ki so okuženi s koronavirusom in tistih, ki kažejo znake bolezni.