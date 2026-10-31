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Prebivalci Oleškega prispeli v Belorusijo

Anapa , 31. 10. 2026 11.31 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Evakuacija iz Oleškega

Prebivalci Oleškega v južni ukrajinski regiji Herson so po petkovi evakuaciji z ruskimi vojaškimi letali iz črnomorskega letovišča Anapa prispeli v beloruski Gomel, od koder bodo nadaljevali pot v Ukrajino. Evakuirane prebivalce spremlja ukrajinski komisar za človekove pravice Dmitro Lubinec.

"Četrto in zadnje letalo je pristalo v Gomlu (Belorusija). V nekaj urah bodo vsi ukrajinski državljani, ki so bili evakuirani iz Oleškega, pa tudi ukrajinska delegacija, znova na ukrajinskih tleh," je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na Telegramu zapisal ukrajinski predstavnik David Arahamija.

Natančno število ljudi, ki so jih v petek evakuirali iz mesta Oleški, za zdaj ni znano. Neuradno naj bi več kot 200 prebivalcev zapustilo mesto in se odpravilo proti Ukrajini, več deset pa se jih je odločilo za odhod na območja pod ruskim nadzorom. 

Po navedbah ruske in ukrajinske strani so se prebivalci mesta, ki so ga ruske sile zavzele kmalu po izbruhu vojne februarja 2022, lahko sami odločili, ali bodo mesto zapustili ali ostali v njem.

Petkovo evakuacijo sta sicer osebno spremljala ukrajinski komisar za človekove pravice Lubinec in ruska varuhinja človekovih pravic Jana Lantratova.

Oleški je imel pred začetkom vojne približno 24.000 prebivalcev, v njem pa naj bi po nekaterih ocenah še vedno živelo več kot tisoč ljudi. Mesto je sicer odrezano od sveta, saj je širše območje močno minirano in obdano s protitankovskimi ovirami. Ruska vojska dostop do območja omejuje, dodatno nevarnost pa predstavljajo napadi ukrajinskih brezpilotnih letalnikov.

Humanitarno akcijo v teku je omogočil dogovor o začasni prekinitvi ognja v mestu in okolici, pri sklenitvi katerega je posredovala ameriška prva dama Melania Trump. V veljavi naj bi ostalo do nedelje zvečer. Za zdaj sicer ni znano, ali bo Moskva omogočila nove evakuacije civilistov z vojnih območij.

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oleški evakuacija

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