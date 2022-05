Prebivalci Pekinga in Šanghaja znova svobodni

V Šanghaju so uvedli tudi ukrepe za podporo svojemu gospodarstvu, vključno s pospešeno izdajo lastnih obveznic, hitrejšo odobritvijo gradbenih projektov in znižanjem določenih davkov. Olajšali bodo tudi omejitve glede testiranja, ki ga morajo prebivalci opraviti pred vstopom v javne prostore.

"Trenutne epidemične razmere v mestu se še naprej stabilizirajo in izboljšujejo," je dejala podpredsednica vlade mesta Šanghaj Yin Xin in dodala, da se strategija 25-milijonske metropole pomika k normaliziranemu preprečevanju in nadzoru.

V Pekingu pa so se danes lahko znova odprli muzeji, knjižnice, gledališča in telovadnice, čeprav z omejenim številom ljudi in samo v okrožjih, kjer že sedem dni zapored niso poročali o nobenem primeru covida-19.