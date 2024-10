Prebivalci poplavljenih španskih mest: 'Ujeti smo bili kot podgane'

Prebivalci vzhodne španske regije Valencia so se zaradi suše veselili za torek napovedanega deževja, a nalivi, ki so jih zajeli, so bili daleč od tega, kar so pričakovali. "Ljudje so bili sprva zelo veseli, ker so molili, da bi deževalo, saj so nujno potrebovali vodo," pripoveduje Remediosova, lastnica bara v mestu Utiel.

A namesto nasmehov so padavine prinesle grozo. "Do 12. ure nas je zajela huda nevihta in vsi smo bili precej prestrašeni," je povedala za The Guardian. S še nekaj strankami so bili ujeti v baru, medtem ko se je pred njihovimi očmi odvijala ena najhujših poplav v Španiji v skoraj 30 letih. Lahko so le gledali, kako je reka Magro prestopila bregove, številni sosedje pa so ostali ujeti v svojih domovih.

Remediosova je povedala, da je deroča voda s seboj prinesla blato in kamenje, tok pa je bil tako močan, da je uničil površino ceste. Po ulicah je odnašalo avtomobile, zabojnike za smeti in druge predmete.