Prebivalci proti dnevnim vstopnicam: 'Mesto spreminjajo v tematski park'

Benetke so prvo večje mesto, ki je uvedlo vstopnine za dnevne obiskovalce. Ti morajo odslej določene dni v letu plačati pet evrov za vstop v mesto. Beneški župan Luigi Brugnaro želi z novimi pravili "rešiti" mesto pred učinki množičnega turizma in ga narediti "bolj prijaznega" za domačine.

Toda več lokalnih združenj ideji župana nasprotuje in za danes napoveduje proteste. "Lahko vam povem, da je skoraj celotno mesto proti temu. V mestu ne morete uvesti vstopnine. Vse, kar počnejo, je, da ga spreminjajo v tematski park. To je slabo za Benetke," je kritičen aktivist Matteo Secchi, ki je spregovoril za The Guardian.

Beneške mestne oblasti so se za uvedbo vstopnic za dnevne turiste odločile novembra lani. Uvedbo ukrepov so dolgo zamikali zaradi skrbi glede zmanjšanja prihodkov in omejitev svobode gibanja. Letos bodo vstopnino med 8. in 16. uro zaračunavali skupno 29 dni, in sicer med 25. aprilom in 5. majem ter vse konce tednov do 14. julija. Izjema bo konec tedna 1. in 2. junija, ko v Italiji praznujejo dan republike.

Vstopnino bo treba plačati s kreditno kartico ali s Paypalom, vstopnice pa si bodo morali obiskovalci po spletu rezervirati vnaprej.

Plačila vstopnine bodo oproščeni prebivalci Benetk, vsi, ki so rojeni v beneški občini, lastniki nepremičnin v mestu, študenti in tam zaposleni. Za otroke, mlajše od 14 let, invalide in njihove spremljevalce, pa tudi tiste, ki v mestu prenočijo, bo veljala obveznost rezervacije, a jim vstopnine ne bo treba plačati.