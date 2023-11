Prebivalci s strahom čakajo izbruh, vrniti se ne bodo smeli več mesecev

Ribiško mesto Grindavik so evakuirali pred tednom dni, ko se je med tisočimi potresi pod zemljo začela premikati magma. Potresna dejavnost je povzročila razpoko, ki teče skozi mesto in je ponekod tla prestavila za več kot meter.

Islandski meteorološki urad je napovedal, da obstaja velika verjetnost, da bo do izbruha prišlo nekje vzdolž 15 kilometrskega magmatskega tunela in da je najbolj ogroženo območje severno od Grindavika blizu gore Hagafell. Prebivalcem Grindavika so dovolili, da se vrnejo za pet minut, da rešijo dragocene stvari in hišne ljubljenčke.